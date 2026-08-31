Berliner Sparkasse erhöht dank kräftigem Gewinnsprung Prognose für 2026

Berlin, 31. ⁠Aug (Reuters) - Die Berliner Sparkasse hat ihren Gewinn im ersten Halbjahr um fast 90 Prozent gesteigert und setzt sich nun höhere Ziele für 2026. Das Ergebnis kletterte nach sechs Monaten auf 253 Millionen Euro, ‌nach 135 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie die nach Kundenzahl größte Sparkasse Deutschlands am Montag mitteilte. Das Institut profitierte von einem ⁠anziehenden Zinsgeschäft ⁠und musste weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurücklegen. Hintergrund für den Gewinnsprung ist auch, dass die Bank ihre Reserven nur mit einer Million Euro gestärkt hat - im ersten Halbjahr 2025 waren dies noch 50 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr peilt die Berliner Sparkasse ‌laut Halbjahresbericht nun ein Ergebnis an, das "voraussichtlich ‌deutlich über dem Planwert von 246 Millionen Euro liegen" werde. Das wirtschaftliche, politische und geopolitische Umfeld bleibe aber schwierig. Zum Vergleich: 2025 hatte ⁠die Sparkasse 293 Millionen Euro Gewinn gemacht. Im April hatte Vorstandschef ‌Johannes Evers etwa mit Blick ⁠auf die Konjunkturschwäche noch erklärt, ein Ergebnis von 200 bis 250 Millionen Euro sei für 2026 realistisch.

Trotz steigender Personalaufwendungen konnte die Sparkasse im Halbjahr insgesamt etwas sparen, da die ‌IT-Kosten geringer ausfielen. Die Eigenkapitalrendite ⁠stieg auf 16,8 von 13,2 Prozent ⁠und das Verhältnis von Kosten und Erträgen, die Cost-Income-Ratio, verbesserte sich dank höherer Erträge bei sinkenden Kosten auf 53,6 (VJ: 56,4) Prozent.

Vorständin Nancy Plaßmann löst am 1. Juli 2027 Evers an der Spitze ab und wird die erste Chefin in der über 200-jährigen Geschichte der Berliner Sparkasse. Evers hatte den Posten 2009 übernommen, nach zuvor bereits zehn Jahren im Vorstand.

(Bericht von Klaus ⁠Lauer; redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)