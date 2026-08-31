China führt neue Finanzierungsregeln für Immobilien ein
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
In Zukunft sollen Hypotheken-Darlehen nur noch vergeben werden, wenn das Projekt fertig gestellt ist. Das Ende der Vorfinanzierung belastet chinesische Immobilienaktien schwer.
(Reuters) - Die chinesische Finanzaufsicht baut den kriselnden Immobilienmarkt um und belastet damit die Aktienkurse der Branche. Neue Regeln der Finanzaufsicht beenden das bisher gängige Modell, bei dem Bauträger den Hausbau mit dem Geld aus Vorverkäufen finanzieren. Die Aktienkurse chinesischer Immobilienfirmen brachen am Montag daraufhin ein.
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