Dax gibt nach - Iran-Krieg und Inflation im Fokus
Frankfurt, 31. Aug (Reuters) - Nach der Rekordjagd der vergangenen Woche nutzen einige Dax-Anleger die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen. Der deutsche Leitindex verlor zur Eröffnung am Montag 0,4 Prozent auf 26.455 Punkte. Die Reaktion auf die neuen US-Militärschläge gegen Ziele im Iran falle bislang verhalten aus, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Die Mehrzahl der Anleger erwartet offenbar nicht, dass die Situation erneut großflächig und langfristig eskaliert."
Daneben beschäftige Investoren weiterhin die US-Geldpolitik, betonte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst der Consorsbank. Nach der Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh vom Freitag taxierten sie die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September inzwischen auf 60 Prozent. Da bis dahin jedoch noch einige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht würden, sei das letzte Wort in dieser Frage noch nicht gesprochen.
Bei den Unternehmen stand die Allianz im Rampenlicht. Einem Medienbericht zufolge erwägt der Versicherer die Übernahme des britischen Pannendienstes AA für umgerechnet etwa 5,8 Milliarden Euro. Mit dieser Transaktion könne sich die Allianz langfristig einen stetigen Mittelzufluss sichern, kommentierte ein Börsianer. Allianz-Aktien gaben 0,2 Prozent nach.
(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)