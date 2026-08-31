Frankfurt, ⁠31. Aug (Reuters) - Nach der Rekordjagd der vergangenen Woche nutzen einige Dax-Anleger die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen. Der deutsche Leitindex verlor zur Eröffnung am Montag ‌0,4 Prozent auf 26.455 Punkte. Die Reaktion auf die neuen US-Militärschläge gegen Ziele im Iran ⁠falle bislang ⁠verhalten aus, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Die Mehrzahl der Anleger erwartet offenbar nicht, dass die Situation erneut großflächig und langfristig eskaliert."

Daneben beschäftige Investoren weiterhin die ‌US-Geldpolitik, betonte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst ‌der Consorsbank. Nach der Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh vom Freitag taxierten sie die Wahrscheinlichkeit einer ⁠Zinserhöhung im September inzwischen auf 60 Prozent. Da ‌bis dahin jedoch noch ⁠einige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht würden, sei das letzte Wort in dieser Frage noch nicht gesprochen.

Bei den Unternehmen stand die Allianz ‌im Rampenlicht. Einem ⁠Medienbericht zufolge erwägt der ⁠Versicherer die Übernahme des britischen Pannendienstes AA für umgerechnet etwa 5,8 Milliarden Euro. Mit dieser Transaktion könne sich die Allianz langfristig einen stetigen Mittelzufluss sichern, kommentierte ein Börsianer. Allianz-Aktien gaben 0,2 Prozent nach.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)