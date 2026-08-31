DAX® - Neues Allzeithoch zum Wochenabschluss

Die Serie von Kerzen mit kleinen Kerzenkörpern hielt beim DAX® auch am vergangenen Freitag an. Dennoch streben die deutschen Standardwerte weiter nach Norden – inklusive einer kleinen Überraschung. Zunächst kam es am Freitag zu einer Aufwärtskurslücke (26.403 zu 26.467 Punkten), ehe am Nachmittag das bisherige Allzeithoch bei 26.574 Punkten abgelöst wurde. Sein Rekordlevel konnte das Aktienbarometer dabei bis auf 26.618 Punkten ausbauen. In diesem Dunstkreis verläuft auch das obere Bollinger Band (akt. bei 26.538 Punkten). Der Vorstoß in „uncharted territory“ unterstreicht nochmals die Ambitionen der Bullen. Letzteres gilt solange, wie der DAX® oberhalb der zuvor angeführten Barrieren notiert. Mit Blick auf den heutigen Monatsultimo dürfte den deutschen Standardwerten darüber hinaus zum zweiten Mal in Folge der höchste Monatsschlusskurs der Historie gelingen, was den zugrundeliegenden zusätzlich Basisaufwärtstrend untermauert. Auf der Unterseite besteht die erste wichtige Haltezone in Form der o. g. Kurslücke. Gerade unter Tradingaspekten kann diese Bastion als engmaschiger, kurzfristiger Stopp herangezogen werden. Danach ist vor allem das alte Rekordhoch bei 25.900 Punkten zu nennen, das zuletzt durch den jüngsten Rücksetzer lehrbuchmäßig bestätigt wurde.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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