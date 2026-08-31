Frankfurt, 31. ⁠Aug (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge schwächer in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex ein ‌Rekordhoch von 26.618,74 Punkten markiert, bevor er 0,8 Prozent höher bei 26.569,99 Zählern schloss. Die europäischen ⁠Investoren haben ⁠die vorsichtigen Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh laut Experten zwar nicht ignoriert, ließen sich davon aber offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Die US-Anleger zeigten sich hingegen nervös.

In den kommenden Tagen ‌dürften neue Konjunkturdaten zur Entwicklung ‌der Teuerung Hinweise auf den künftigen Zinskurs der Notenbanken liefern. Am Montag werden die Inflationsdaten für Deutschland ⁠veröffentlicht. Der Preisauftrieb in der Bundesrepublik dürfte im August ‌laut Experten weiter zugenommen ⁠haben.

Im Fokus steht auch die Geopolitik. Die Finanzminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) treffen sich ab Montag in den USA. Die ‌USA als Gastgeber des ⁠Treffens wollen die anderen ⁠Staaten dazu drängen, ihre Wirtschaftsbeziehungen zum Iran einzustellen und so den Krieg der USA gegen die Islamische Republik zu unterstützen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 26.569,99

EuroStoxx50 6.485,67

EuroStoxx50-Future 6.502,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 53.559,99 -0,0%

Nasdaq

S&P 500 7.711,76 -0,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 66.132,62 -0,4%

Shanghai 3.944,46 -0,2%

Hang Seng 25.400,31 -0,7%

(Bericht von Sanne Schimanski und Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)