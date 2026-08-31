Dax vergrößert Verluste – Kurssprung bei OHB

Der Dax hat seine Eröffnungsverluste zum Start in die neue Woche während der ersten Handelsstunde im Xetra-Handel ausgeweitet. Der deutsche Leitindex hatte noch mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 26.464 Punkten eröffnet. Im Laufe der ersten Handelsstunde fiel der Index auf 26.371 Punkte und weitete das Minus auf 0,75 Prozent aus.

Am Freitag hatte der Dax den Signalen von US-Notenbankchef Kevin Warsh für eine Zinserhöhung mit einem Rekordhoch getrotzt. Für den zu Ende gehenden August steuert er auf ein Plus von etwa drei Prozent zu.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Montagmorgen bis zu 0,6 Prozent auf 32.830 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es in der Spitze um 0,2 Prozent nach unten.

Zum europäischen Handelsende vor dem Wochenende hatten bereits die US-Indizes ins Minus gedreht, und am Morgen verloren auch die asiatischen Börsen teilweise. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sprach von einem erwartbaren Preisanstieg beim Öl, nachdem das US-Militär Medienberichten zufolge erstmals seit Ende Juli wieder Ziele im Iran angegriffen hatte.

Mercedes-Aktie dreht ins Plus

Auf Einzeltitel-Ebene gab es Nachrichten zu Autobauer Mercedes-Benz. Der Dax-Konzern will erneut eigene Aktien in Milliardenhöhe am Markt erwerben und einziehen. Innerhalb des neu aufgelegten Programms sollen bis zu 58 Millionen Aktien für bis zu eine Milliarde Euro gekauft werden.

Mit diesem Schritt steigt der Gewinn der verbleibenden Aktien und damit in der Theorie auch der Kurs. Aktienrückkäufe gelten daher als kursstützend. Sie werden von Unternehmen gerne genutzt, um einen Teil der Gewinne an Aktionäre weiterzugeben. Anders als eine Dividende wirkt sich der Schritt aber indirekt aus.

An der Börse halfen die Nachrichten Montagmorgen nur kurz. Nach anfänglich leichten Verlusten drehte der Kurs in der ersten Handelsstunde zwar zwischenzeitlich ins Plus und erreichte einen Mini-Zugewinn von bis zu 0,2 Prozent. Inzwischen notiert der Kurs aber wieder unterhalb des Vortages-Niveaus.

OHB heimst Aufträge ein

Klarer fiel am Morgen die Kursbewegung beim Raumfahrtkonzern OHB aus. Hier ging es in der Spitze um mehr als neun Prozent nach oben auf über 200 Euro je Aktie.

Der Bremer Konzern hat einen Auftrag für das europäische Satellitenkommunikationssystem IRIS bekommen. Der Konzern habe mit dem europäischen Satellitenbetreiber SES einen Vertrag im Wert von rund einer Milliarde Euro über die Entwicklung und den Bau von 18 Satellitenplattformen unterzeichnet, teilte das SDax-Unternehmen am Montag in Bremen mit.

IRIS ist laut Mitteilung die europäische Antwort auf den wachsenden Bedarf an sicherer und souveräner Satellitenkommunikation. Das System soll aus einer Konstellation von 348 Satelliten bestehen, die in niedrigen und mittleren Erdumlaufbahnen fliegen. Mit IRIS verfolgt die EU das Ziel, ihre Souveränität im Bereich sicherer Satellitenkommunikation nachhaltig auszubauen./err/stk