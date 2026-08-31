Deutsche Anleihen: 10-jährige Rendite steigt auf höchsten Stand seit 15 Jahren

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag unter Druck geraten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,29 Prozent auf 123,17 Punkte. Im Gegenzug legten die Renditen deutlich zu. In der Laufzeit von zehn Jahren wurde das 15-Jahreshoch von Mitte August auf 3,32 Prozent ausgebaut.

Auch in den übrigen Ländern der Eurozone ging es mit den Renditen nach oben. Analysten der Commerzbank verwiesen auf jüngste Aussagen des US-Notenbankchefs Kevin Warsh beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am vergangenen Freitag. Dieser hatte mit ungewöhnlich deutlichen Worten zur hohen US-Inflation die Bereitschaft für eine Zinserhöhung signalisiert und damit auch die Renditen von Staatsanleihen gestützt.

Die Inflationsrate in Deutschland hat im August angesichts höherer Energiepreise zugelegt. Der Anstieg blieb aber etwas hinter den Erwartungen zurück. Die Inflationsrate für den gesamten Währungsraum wird am Dienstag veröffentlicht. Da die Inflation weiter deutlich über dem Zielwert der EZB von zwei Prozent liegen dürfte, wird an den Finanzmärkten mit einer Leitzinserhöhung in der kommenden Woche gerechnet.

"Der Inflationsgipfel ist nun erreicht - solange kein neuer Energieschock folgt", kommentierte Michael Herzum Chefvolkswirt bei Union Investment. Der Rückgang der Teuerung werde allerdings zäh. Höhere Kosten steckten weiterhin in Teilen des Warenkorbs, vor allem bei Nahrungsmitteln und Gütern mit hohen Transportkosten. Er erwartet daher zunächst nur noch eine Leitzinserhöhung im September durch die EZB./jsl/he

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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

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