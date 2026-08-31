Berlin, ⁠31. Aug (Reuters) - Die Inflation in Deutschland ist im August ‌erneut gestiegen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um ⁠2,9 ⁠Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,8 Prozent im Juli und ‌2,3 Prozent ‌im Juni, wie das Statistische Bundesamt am ⁠Montag zu seiner ‌ersten Schätzung ⁠mitteilte. Die Ölpreise sind durch den wiederaufgeflammten Nahost-Krieg gestiegen. ‌Auch ⁠Sondereffekte wie das ⁠Niedrigwasser am Rhein belasteten - etwa in Nordrhein-Westfalen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)