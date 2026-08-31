Deutsche Inflationsrate steigt auch im August
Reuters · Uhr
Berlin, 31. Aug (Reuters) - Die Inflation in Deutschland ist im August erneut gestiegen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,8 Prozent im Juli und 2,3 Prozent im Juni, wie das Statistische Bundesamt am Montag zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Die Ölpreise sind durch den wiederaufgeflammten Nahost-Krieg gestiegen. Auch Sondereffekte wie das Niedrigwasser am Rhein belasteten - etwa in Nordrhein-Westfalen.
(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan RißeTrotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegengestern, 06:30 Uhr · Acatis
Bundesligasaison startet am WochenendeWieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista