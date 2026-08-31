Deutscher Kühlsystem-Spezialist geht an US-Konzern

Reuters · Uhr
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Düsseldorf, ⁠31. Aug (Reuters) - Der US-Energiekonzern SLB übernimmt den Herner Kühlsystem-Spezialisten Kelvion. SLB zahle für das Unternehmen rund 3,4 Milliarden Dollar in bar und übernehme zudem Schulden ‌von rund 700 Millionen Dollar, teilte der US-Finanzinvestor Apollo am Montag mit. Kelvion befindet sich ⁠gegenwärtig im ⁠Mehrheitsbesitz von Apollo-Fonds. Der Finanzinvestor Triton hält eine Minderheitsbeteiligung, die ebenfalls an SLB geht. Das Geschäft soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen werden, sofern die zuständigen Behörden ‌zustimmen.

Mit dem Zukauf will SLB ‌seine Position im Bereich der Infrastruktur für Rechenzentren stärken, die durch den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) rasant ⁠wächst. "Künstliche Intelligenz treibt den bedeutendsten Investitionszyklus für Infrastruktur ‌zu unseren Lebzeiten an", ⁠erklärte SLB-Chef Olivier Le Peuch. Die Übernahme beschleunige das Ziel des Konzerns, der auch in der Öl-Industrie engagiert ist, sich als ‌Technologiepartner für die Rechenzentrumsbranche ⁠zu etablieren. Die frühere ⁠Gea-Wärmetauscher-Sparte Kelvion war erst 2025 von Apollo übernommen worden und hat sich verstärkt auf Kühlsysteme für Rechenzentren ausgerichtet. Ein Insider hatte damals von einer Bewertung von rund zwei Milliarden Euro gesprochen, einschließlich rund 500 Millionen Euro Schulden.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Philipp Krach. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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