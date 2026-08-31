Devisen: Eurokurs kaum verändert unter 1,16 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag nach den Kursverlusten am Freitag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1588 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1643 Dollar festgesetzt.

Am Freitag war der Euro im Handelsverlauf etwa einen halben Cent gesunken, nachdem US-Notenbankchef Kevin Warsh in seiner Rede in Jackson Hole die US-Konjunktur als positiv beschrieben hatte. Auch wenn sich der Fed-Chef bei der Zinspolitik nicht konkret festgelegt hatte, scheint er "den Markt auf eine Zinserhöhung vorzubereiten", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Dies hatte für Auftrieb beim Dollar gesorgt, während der Euro im Gegenzug unter Druck geraten war.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger am Devisenmarkt wieder stärker auf Konjunkturdaten richten. Auf dem Programm stehen Inflationsdaten aus Deutschland. Es wird erwartet, dass sich die Teuerung in der größten Volkswirtschaft der Eurozone im August verstärkt hat./jkr/stk

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