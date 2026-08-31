Ehemaliges Bahn-Gebäude wird neuer Bafin-Sitz in Frankfurt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Finanzaufsicht Bafin bezieht einen zentraleren Standort in Frankfurt. Voraussichtlich im Herbst 2028 sollen mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die runderneuerte ehemalige Hauptverwaltung der Deutschen Bahn nahe dem Frankfurter Hauptbahnhof umziehen.

Das sogenannte RAW zwischen Europaviertel und Gallusviertel biete "die beste Kombination aus Kosten, Erreichbarkeit, Flexibilität und Nachhaltigkeit", begründete der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Mark Branson, in einer Mitteilung der Behörde. Seit Anfang 2025 wird das denkmalgeschützte Gebäude kernsaniert.

Ihre beiden derzeitigen Standorte im Mertonviertel im Norden Frankfurts will die Bafin im Zuge des Umzugs aufgeben. Über den geplanten Standortwechsel hatte in der vergangenen Woche bereits das "Handelsblatt" berichtet./ben/DP/stw