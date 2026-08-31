Einer der größten Offshore-Windparks nimmt Betrieb auf

dpa-AFX · Uhr
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BORKUM (dpa-AFX) - Einer der bisher größten deutschen Offshore-Windparks nimmt die Arbeit auf. "Borkum Riffgrund 3" habe seinen kommerziellen Betrieb aufgenommen, teilten die Betreiber Ørsted und Nuveen Infrastructure mit. Der Windpark hat eine Leistung von 913 Megawatt, die etwa mit der von größeren Gas- oder Kohlekraftwerken vergleichbar ist.

Für den neuen Windpark wurden nach Angaben der Betreiber langfristige Stromverträge mit Industrie- und Technologie-Unternehmen geschlossen. Der Strom fließe etwa zu Rechenzentren oder zur chemischen Industrie.

"Borkum Riffgrund 3" ist der sechste Windpark des dänischen Energiekonzerns Ørsted in Deutschland. Er liegt circa 70 Kilometer vor der deutschen Nordseeküste und umfasst 83 Windräder. Erst vergangenes Jahr war der weniger als ein Drittel so große Park "Gode Wind 3" ans Netz gegangen.

Der bisher größte Windpark in Deutschland ist "He Dreiht" mit einer Gesamtleistung von 960 Megawatt, der laut Betreiber EnBW rechnerisch 1,1 Millionen Haushalte mit Strom versorgen kann. Der Windpark ist allerdings noch nicht vollständig fertiggestellt./xma/DP/stw

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