Eli Lilly stärkt Immunologiegeschäft mit Milliardenzukauf

Frankfurt, ⁠31. Aug (Reuters) - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly baut sein Geschäft mit Autoimmun- und Allergieerkrankungen durch einen Milliardenzukauf aus. Das Unternehmen übernimmt die Biotechfirma Merida Biosciences ‌für bis zu 2,88 Milliarden Dollar in bar, wie Eli Lilly am Montag mitteilte. Der ⁠Kaufpreis ⁠setzt sich aus einer Vorabzahlung und erfolgsabhängigen Meilensteinzahlungen zusammen. Der Abschluss des Deals ist für das vierte Quartal geplant.

Merida entwickelt Medikamente, die gezielt krankheitserregende Antikörper angreifen. Der wichtigste Wirkstoffkandidat ‌MER511 wird derzeit in einer ‌frühen klinischen Phase gegen Autoimmunerkrankungen wie Morbus Basedow und schilddrüsenbedingte Augenerkrankungen getestet. Ersten Daten zufolge senkt ⁠das Mittel die verantwortlichen Antikörper deutlich. Zur Pipeline ‌von Merida gehört zudem ⁠ein experimentelles Mittel gegen Lebensmittelallergien und Asthma.

Eli Lilly finanziert den Zukauf mit den hohen Gewinnen aus dem Verkauf seiner Medikamente gegen ‌Fettleibigkeit und Diabetes. ⁠Der Konzern befindet sich ⁠auf Einkaufstour, um sich breiter aufzustellen und die Abhängigkeit von seinen Kassenschlagern zum Abnehmen zu verringern. Die Ausgaben für Übernahmen im Jahr 2026 übersteigen bereits jetzt die der Vorjahre.

(Bericht von Padmanabhan Ananthan in Bangalore und Patricia Weiß, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)