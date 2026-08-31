Emerald Horizon EINLADUNG PRESSEKONFERENZ



EQS-Media / 31.08.2026 / 09:07 CET/CEST



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EINLADUNG — PRESSEKONFERENZ



Emerald Horizon und VDL Groep: erste gemeinsame Pressekonferenz Graz, Dienstag, 8. September 2026, 10:30 Uhr — Emerald LaboraTHorium



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Sehr geehrte Pressevertreterinnen,

sehr geehrte Pressevertreter,



Führungsspitzen der Emerald Horizon AG und der niederländischen VDL Groep treten am 8. September in Graz erstmals gemeinsam vor die Öffentlichkeit.

Im Zentrum stehen zwei Fragen: Wie teilen sich Entwicklung in Graz und Industrialisierung in Eindhoven die Arbeit? Und wie führt der Weg von den Funktionsmodellen zur Serienfertigung?



AM PODIUM



Florian Wagner, CEO und Gründer, Emerald Horizon AG

DI Dr. Mario J. Müller, Vice President R&D, Emerald Horizon AG

Hans Priem, Vice President Business Development, VDL ETG

Markjan Vermeer, Managing Director, VDL ETG Technology & Development



Moderation: Ing. Norbert G. Hofer, MBA, Vice President Strategic Communications



Fragen an Markjan Vermeer werden auf Englisch gestellt und beantwortet.



PROGRAMM



10:00 Uhr — Akkreditierung, Ausgabe der Pressemappen

10:30 Uhr — Pressekonferenz mit anschließender Fragerunde

anschließend — Pressefotos und Einzelgespräche in der Medienzone



ORT



Emerald LaboraTHorium, Karl-Huber-Gasse 15, 8041 Graz



AUFNAHMEN IN DEN LABORBEREICHEN

Foto- und Videoaufnahmen sind in ausgewählten Bereichen des LaboraTHoriums möglich. Das Labor unterliegt Sicherheits- und Genehmigungsauflagen, einzelne Zonen sind nicht zugänglich.



AKKREDITIERUNG



Bis Freitag, 4. September 2026, 12:00 Uhr

Mag. Melanie Koch — koch@emerald-horizon.com

Bitte geben Sie an: Redaktion, Namen und Anzahl der Personen und ob ein Kamerateam mitkommt.



RÜCKFRAGEHINWEIS



Ing. Norbert G. Hofer, MBA

Vice President Strategic Communications, Emerald Horizon AG

hofer@emerald-horizon.com



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Über Emerald Horizon

Die Emerald Horizon AG wurde 2019 in Graz gegründet und entwickelt Technologien für sichere und skalierbare Energieversorgung. Das modulare System SMRX verbindet den Hybridspeicher DUALstorePLUS mit der unterkritischen, thoriumbasierten Energiequelle ADES. Das Unternehmen unterhält Tochtergesellschaften in der Slowakei und den USA, wirkt in den Technischen Arbeitsgruppen 2 und 6 der von der Europäischen Kommission initiierten EU SMR Alliance mit und ist seit 26. Juni 2026 an der Wiener Börse notiert (ISIN AT0000A3UZE1, Ticker SMRX).

www.emerald-horizon.com



Über die VDL Groep

Stärke durch Zusammenarbeit. Das ist das Fundament der VDL Groep, dem internationalen Industrie-Familienunternehmen mit Hauptsitz in der Region Brainport Eindhoven. Das 1953 gegründete Unternehmen wird 70 Jahre später, seit 2017, von der dritten Generation der Familie Van der Leegte geführt. Die VDL Groep beschäftigt über 14.000 Mitarbeiter und ist in 20 Ländern aktiv.

www.vdlgroep.com

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Emerald Horizon AG

Schlagwort(e): Energie

31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Emerald Horizon AG Karl-Huber-Gasse 15 8041 Graz Österreich E-Mail: office@emerald-horizon.com ISIN: AT0000A3UZE1 WKN: A42CXA Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) LEI Code: 8945008L6AXTVW4PDF22 EQS News ID: 2390738

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