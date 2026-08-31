Emerald Horizon EINLADUNG PRESSEKONFERENZ
EQS-Media / 31.08.2026 / 09:07 CET/CEST
EINLADUNG — PRESSEKONFERENZ
Emerald Horizon und VDL Groep: erste gemeinsame Pressekonferenz Graz, Dienstag, 8. September 2026, 10:30 Uhr — Emerald LaboraTHorium
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Sehr geehrte Pressevertreterinnen,
sehr geehrte Pressevertreter,
Führungsspitzen der Emerald Horizon AG und der niederländischen VDL Groep treten am 8. September in Graz erstmals gemeinsam vor die Öffentlichkeit.
Im Zentrum stehen zwei Fragen: Wie teilen sich Entwicklung in Graz und Industrialisierung in Eindhoven die Arbeit? Und wie führt der Weg von den Funktionsmodellen zur Serienfertigung?
AM PODIUM
Florian Wagner, CEO und Gründer, Emerald Horizon AG
DI Dr. Mario J. Müller, Vice President R&D, Emerald Horizon AG
Hans Priem, Vice President Business Development, VDL ETG
Markjan Vermeer, Managing Director, VDL ETG Technology & Development
Moderation: Ing. Norbert G. Hofer, MBA, Vice President Strategic Communications
Fragen an Markjan Vermeer werden auf Englisch gestellt und beantwortet.
PROGRAMM
10:00 Uhr — Akkreditierung, Ausgabe der Pressemappen
10:30 Uhr — Pressekonferenz mit anschließender Fragerunde
anschließend — Pressefotos und Einzelgespräche in der Medienzone
ORT
Emerald LaboraTHorium, Karl-Huber-Gasse 15, 8041 Graz
AUFNAHMEN IN DEN LABORBEREICHEN
Foto- und Videoaufnahmen sind in ausgewählten Bereichen des LaboraTHoriums möglich. Das Labor unterliegt Sicherheits- und Genehmigungsauflagen, einzelne Zonen sind nicht zugänglich.
AKKREDITIERUNG
Bis Freitag, 4. September 2026, 12:00 Uhr
Mag. Melanie Koch — koch@emerald-horizon.com
Bitte geben Sie an: Redaktion, Namen und Anzahl der Personen und ob ein Kamerateam mitkommt.
RÜCKFRAGEHINWEIS
Ing. Norbert G. Hofer, MBA
Vice President Strategic Communications, Emerald Horizon AG
hofer@emerald-horizon.com
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Über Emerald Horizon
Die Emerald Horizon AG wurde 2019 in Graz gegründet und entwickelt Technologien für sichere und skalierbare Energieversorgung. Das modulare System SMRX verbindet den Hybridspeicher DUALstorePLUS mit der unterkritischen, thoriumbasierten Energiequelle ADES. Das Unternehmen unterhält Tochtergesellschaften in der Slowakei und den USA, wirkt in den Technischen Arbeitsgruppen 2 und 6 der von der Europäischen Kommission initiierten EU SMR Alliance mit und ist seit 26. Juni 2026 an der Wiener Börse notiert (ISIN AT0000A3UZE1, Ticker SMRX).
www.emerald-horizon.com
Über die VDL Groep
Stärke durch Zusammenarbeit. Das ist das Fundament der VDL Groep, dem internationalen Industrie-Familienunternehmen mit Hauptsitz in der Region Brainport Eindhoven. Das 1953 gegründete Unternehmen wird 70 Jahre später, seit 2017, von der dritten Generation der Familie Van der Leegte geführt. Die VDL Groep beschäftigt über 14.000 Mitarbeiter und ist in 20 Ländern aktiv.
www.vdlgroep.com
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Emerald Horizon AG
Schlagwort(e): Energie
31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Emerald Horizon AG
|Karl-Huber-Gasse 15
|8041 Graz
|Österreich
|E-Mail:
|office@emerald-horizon.com
|ISIN:
|AT0000A3UZE1
|WKN:
|A42CXA
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|8945008L6AXTVW4PDF22
|EQS News ID:
|2390738
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
2390738 31.08.2026 CET/CEST
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