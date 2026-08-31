Energie treibt Inflation - "So schnell kehrt keine Ruhe ein"

Berlin, 31. Aug (Reuters) - ⁠Die Inflation in Deutschland ist im August wegen teurer Energie wieder stärker gestiegen. Waren und Dienstleistungen kosteten 2,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Noch kräftiger zogen die Verbraucherpreise zuletzt Ende 2023 an. Im Juli war die Teuerungsrate auf 2,8 Prozent geklettert, von 2,3 Prozent im Juni. Größter Preistreiber blieb Energie, die durch den ‌wiederaufgeflammten Nahost-Krieg deutlich mehr kostete. Auch Sondereffekte wie das Niedrigwasser am Rhein belasteten viele Verbraucher - etwa in Nordrhein-Westfalen.

"Der Inflationsgipfel ist nun erreicht – solange kein neuer Energieschock folgt", sagte Ökonom Michael Herzum von der Fondsgesellschaft Union Investment. "Der Rückgang der ⁠Teuerung wird allerdings zäh." ⁠Die Entwicklung hänge maßgeblich vom Kriegsverlauf im Nahen Osten und von den Energiepreisen ab, schreibt die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht. Ein anhaltender oder eskalierender Krieg könne die Förderung und den Export von Rohöl weiter beeinträchtigen. "An der Inflationsfront kehrt so schnell keine Ruhe ein", befürchtet deshalb Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

NIEDRIGWASSER ALS TREIBER IN NRW

Energie verteuerte sich im August um 10,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 8,3 Prozent im Juli. In Nordrhein-Westfalen etwa kostete Heizöl 33,6 Prozent mehr als ein Jahr ‌zuvor, während sich Diesel um 35,6 Prozent und Benzin um 24 Prozent ‌verteuerten. Allein von Juli auf August verteuerten sich Kraftstoffe in NRW um 2,6 Prozent - "auch vor dem Hintergrund des im August herrschenden Niedrigwassers im Rhein", wie das Statistische Landesamt betonte. Raffinerien werden häufig per Binnenschiff beliefert, wie das Bundeskartellamt erklärte. Durch das Rekord-Niedrigwasser des Rheins ⁠musste die Schifffahrt auf Europas wichtigster Binnenwasserstraße aber erheblich eingeschränkt werden.

Nahrungsmittel kosteten bundesweit 0,1 Prozent mehr (Juli: +0,4 Prozent). Für Dienstleistungen wie Versicherungen ‌oder Reisen wurden 2,8 Prozent mehr verlangt (Juli: +2,9 Prozent). Die Preise ⁠ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, legten erneut um 2,4 Prozent zu. "Die gute Nachricht ist: Höhere Inflationsraten setzen sich bis dato nicht in der Breite des Preisgefüges fest", sagte Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Ob das so bleibt, ist offen. "Wenn Unternehmen beginnen, ihre höheren Energiepreise auf ihre Produkte umzulegen, wird ‌sich dies in der Kerninflationsrate bemerkbar machen", sagte der Chefvolkswirt der ⁠VP Bank, Thomas Gitzel. Von Juli auf August ⁠zogen die Verbraucherpreise insgesamt um 0,2 Prozent an.

WAS MACHT DIE EZB?

Auch in anderen großen Euro-Ländern wie Frankreich und Spanien lag die Inflation deutlich über dem Ziel der Europäischen Zentralbank, die einen Wert von zwei Prozent anstrebt. Sie könnte deshalb im September ihren Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr anheben - von 2,25 auf 2,50 Prozent. "Zwar bleiben die Entscheidungen von der Datenlage abhängig, doch dürfte eine weitere Zinsanhebung notwendig sein, sofern sich die Inflationsaussichten nicht erheblich verbessern sollten", hieß es in den Protokollen zur Juli-Sitzung der EZB. Die Zentralbank hatte die Zinsen im Juni erstmals seit fast drei Jahren angehoben und im Juli pausiert.

"Zwar erwarten wir im September nochmal einen Zinsschritt nach oben", sagte der Chefvolkswirt der Förderbank ⁠KfW, Dirk Schumacher. "Da es aber keine Hinweise auf relevante Zweitrundeneffekte – weder in Deutschland noch im Rest der Euro-Zone – gibt, gehen wir dann von einer längeren Zinspause aus."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)