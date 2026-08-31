EQS-Adhoc: Cantourage Group SE: Cantourage Group SE veröffentlicht erstmalige Prognose für das Geschäftsjahr 2026

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Cantourage Group SE: Cantourage Group SE veröffentlicht erstmalige Prognose für das Geschäftsjahr 2026



31.08.2026 / 08:29 CET/CEST

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Der Vorstand der Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01) gibt erstmals eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 ab.

Auf Basis der bisherigen Geschäftsentwicklung sowie der Erwartung für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026 geht der Vorstand für das Gesamtjahr von einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von EUR 85 Mio. bis EUR 95 Mio. sowie einem konsolidierten bereinigten EBITDA in einer Bandbreite von EUR 10 Mio. bis EUR 12 Mio. aus.

Wesentliche Treiber der erwarteten Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2026 sind insbesondere die zunehmende Internationalisierung des Geschäfts sowie die konsequente Fokussierung des deutschen Produktportfolios auf margenstärkere Segmente.

In Großbritannien und Polen erwartet Cantourage eine Fortsetzung der dynamischen Geschäftsentwicklung, die sich bereits im ersten Halbjahr 2026 in einer deutlichen Verschiebung des geografischen Umsatzmixes gezeigt hat. Mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes wurde außerhalb Deutschlands erzielt, nachdem Deutschland im Vorjahr noch rund 84 % des Konzernumsatzes ausgemacht hatte.

Parallel dazu setzt Cantourage im deutschen Markt die gezielte Reduzierung margenschwächerer Handelsaktivitäten und die Fokussierung auf margenstärkere Premiumprodukte, eigene Marken und neue Produktformate fort. Die hieraus resultierende Veränderung des geografischen und produktseitigen Umsatzmixes soll im weiteren Jahresverlauf zu einer nachhaltig höheren Ergebnisqualität beitragen und bildet eine wesentliche Grundlage für die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.

Die derzeit absehbaren regulatorischen Veränderungen im deutschen Markt sind in der Prognose berücksichtigt. Der Vorstand erwartet auf Basis des aktuellen Kenntnisstands, dass diese einen nur begrenzten Einfluss auf die Geschäftsentwicklung von Cantourage im Geschäftsjahr 2026 haben werden.

Die Prognose basiert auf den derzeitigen Markt- und Rahmenbedingungen sowie den aktuellen Erwartungen des Vorstands. Die Prognose basiert auf der Konzernrechnungslegung nach HGB.

Erläuterung der alternativen Leistungskennzahl „Bereinigtes EBITDA“

Die Gesellschaft verwendet mit dem bereinigten EBITDA erstmals eine alternative Leistungskennzahl (Alternative Performance Measure – „APM“), die nicht nach den für die Gesellschaft maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften definiert ist.Das bereinigte EBITDA dient dem Vorstand als zusätzliche Kennzahl zur Beurteilung der operativen Ertragskraft und soll insbesondere die Vergleichbarkeit der operativen Ergebnisentwicklung zwischen unterschiedlichen Berichtsperioden und der Peer Group verbessern.

Das bereinigte EBITDA ergibt sich insbesondere aus dem EBITDA nach Bereinigung um die definierten Sondereffekte wie Restrukturierungs- und Reorganisations-aufwendungen, Transaktions- und M&A-bezogene Aufwendungen, sonstige konkret definierte Bereinigungspositionen und entsprechende außergewöhnliche bzw. bereinigungsrelevante Erträge.

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner “Fast Track Access”-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert - DE000A3DSV01(ISIN).

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Cantourage Group SE Feurigstraße 54 10827 Berlin Deutschland E-Mail: info@cantourage.com Internet: https://www.cantourage.com/ ISIN: DE000A3DSV01 WKN: A3DSV0 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 3912003NCTLO6YHA9V48 EQS News ID: 2390706

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