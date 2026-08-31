EQS-Adhoc: SCP Standard Capital Partners AG erwartet aus Erwerb der VANEA Technologies GmbH sowie der Nocturne Technologies GmbH einen Buchgewinn von ca. EUR 35 Mio.

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EQS-Ad-hoc: SCP Standard Capital Partners AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
SCP Standard Capital Partners AG erwartet aus Erwerb der VANEA Technologies GmbH sowie der Nocturne Technologies GmbH einen Buchgewinn von ca. EUR 35 Mio.

31.08.2026 / 15:40 CET/CEST
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SCP Standard Capital Partners AG erwartet aus Erwerb der VANEA Technologies GmbH sowie der Nocturne Technologies GmbH einen Buchgewinn von ca. EUR 35 Mio. München, 31. August 2026. Per Ad-hoc-Mitteilung vom 20. August 2026 hat der Vorstand der SCP Standard Capital Partners AG („SCP“ oder die „Gesellschaft“) den Erwerb sämtlicher Anteile an der VANEA Technologies GmbH sowie der Nocturne Technologies GmbH bekannt gegeben.

Die SCP wird sämtliche Geschäftsanteile an der VANEA Technologies GmbH und der Nocturne Technologies GmbH in eine 100%ige Tochtergesellschaft der SCP einbringen. Die Einbringung soll handelsbilanziell zum Verkehrswert erfolgen und zur Aktivierung stiller Reserven führen. Im Einzelabschluss der SCP wird daraus voraussichtlich ein liquiditätsneutraler, handelsbilanzieller Buchgewinn im Volumen von ca. EUR 35 Mio. resultieren, der das Eigenkapital der Gesellschaft entsprechend erhöht.

Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
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