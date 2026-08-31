EQS-AFR: Nexum Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nexum Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Nexum Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
31.08.2026 / 14:34 CET/CEST
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Hiermit gibt die Nexum Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.08.2026
Ort:
https://www.nexum-group.de/de/financial-reports
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nexum Group AG
|Ludwigstraße 9
|80539 München
|Deutschland
|LEI Code:
|5299003LVPXHGHTWP936
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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