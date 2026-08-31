EQS-AFR: Telekom Finanzmanagement GmbH: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Thema: Infrastruktur
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Telekom Finanzmanagement GmbH / Veröffentlichung von Finanzberichten
Telekom Finanzmanagement GmbH: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

31.08.2026 / 09:34 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Telekom Finanzmanagement GmbH bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://my.oekb.at/kapitalmarkt-services/kms-output/oamn/iic/list

31.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Telekom Finanzmanagement GmbH
Lassallestraße 9
1020 Wien
Österreich
LEI Code:529900V54UV5XQUK5S85

josef.flandorfer@A1.group +43 50 664 39033 jonas.bub@A1.group +43 50 664 25083

Ende der MitteilungEQS News-Service

2390964 31.08.2026 CET/CEST

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