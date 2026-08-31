EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

31.08.2026 / 14:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 4. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 31. August 2026 – Im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschließlich 28. August 2026 wurde eine Anzahl von 591.251 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
24.08.202650.71052,4461XETA
24.08.202613.81652,3913TQEX
24.08.202646.11252,4347CEUX
24.08.20269.36252,4057AQEU
25.08.202611.73251,8450XETA
25.08.20265.02851,7466TQEX
25.08.202630.90551,7124CEUX
25.08.20262.33551,7871AQEU
26.08.202650.29751,9399XETA
26.08.202619.84551,9312TQEX
26.08.202676.44751,9346CEUX
26.08.202613.41151,9684AQEU
27.08.202640.99051,3987XETA
27.08.202611.52151,3978TQEX
27.08.202660.10151,3822CEUX
27.08.20267.38851,4147AQEU
28.08.202655.01752,3008XETA
28.08.202614.20152,3030TQEX
28.08.202667.15252,3030CEUX
28.08.20264.88152,2895AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 28. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 2.389.217 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
LEI Code:529900PM64WH8AF1E917
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