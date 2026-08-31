EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



31.08.2026 / 14:18 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 4. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 31. August 2026 – Im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschließlich 28. August 2026 wurde eine Anzahl von 591.251 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 24.08.2026 50.710 52,4461 XETA 24.08.2026 13.816 52,3913 TQEX 24.08.2026 46.112 52,4347 CEUX 24.08.2026 9.362 52,4057 AQEU 25.08.2026 11.732 51,8450 XETA 25.08.2026 5.028 51,7466 TQEX 25.08.2026 30.905 51,7124 CEUX 25.08.2026 2.335 51,7871 AQEU 26.08.2026 50.297 51,9399 XETA 26.08.2026 19.845 51,9312 TQEX 26.08.2026 76.447 51,9346 CEUX 26.08.2026 13.411 51,9684 AQEU 27.08.2026 40.990 51,3987 XETA 27.08.2026 11.521 51,3978 TQEX 27.08.2026 60.101 51,3822 CEUX 27.08.2026 7.388 51,4147 AQEU 28.08.2026 55.017 52,3008 XETA 28.08.2026 14.201 52,3030 TQEX 28.08.2026 67.152 52,3030 CEUX 28.08.2026 4.881 52,2895 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 28. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 2.389.217 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: BASF SE Carl-Bosch-Straße 38 67056 Ludwigshafen Deutschland Internet: www.basf.com LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

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