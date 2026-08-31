EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

31.08.2026 / 16:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
31. August 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschließlich 28. August 2026 wurden insgesamt 477.667 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
24.08.202619.86556,21391.116.689,12Xetra
24.08.202621.06256,29251.185.632,64CBOE Europe (CEUX)
24.08.20264.91156,3457276.713,73Turquoise Europe (TQEX)
24.08.20264.35256,2828244.942,75Aquis Europe (AQEU)
25.08.202626.41956,92381.503.869,87Xetra
25.08.202619.74356,92041.123.779,46CBOE Europe (CEUX)
25.08.20267.05056,9974401.831,67Turquoise Europe (TQEX)
25.08.20262.25456,8038128.035,77Aquis Europe (AQEU)
26.08.202630.05756,96381.712.160,94Xetra
26.08.202625.67356,93611.461.720,50CBOE Europe (CEUX)
26.08.20268.47856,9492482.815,32Turquoise Europe (TQEX)
26.08.20265.58656,9520318.133,87Aquis Europe (AQEU)
27.08.202669.69256,39433.930.231,56Xetra
27.08.202658.70256,40373.311.010,00CBOE Europe (CEUX)
27.08.202612.35556,3999696.820,76Turquoise Europe (TQEX)
27.08.202612.26256,4401692.068,51Aquis Europe (AQEU)
28.08.202661.01756,60923.454.123,56Xetra
28.08.202661.85256,60973.501.423,16CBOE Europe (CEUX)
28.08.202615.84356,5941896.620,33Turquoise Europe (TQEX)
28.08.202610.49456,6137594.104,17Aquis Europe (AQEU)
Gesamt477.667
 		56,593327.032.727,69
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 28. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.878.371 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
LEI Code:8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
Ende der MitteilungEQS News-Service

2391260 31.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Post

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegengestern, 06:30 Uhr · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen