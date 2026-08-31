EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

31.08.2026 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf 2026/2027 – Erste Tranche
 
Mitteilung gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
 
Aktienrückkauf – 3. Zwischenbericht
 
Im Zeitraum vom 24.08.2026 bis einschließlich 28.08.2026, wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der GEA Group Aktiengesellschaft 106.500 Aktien zurückgekauft. Der Beginn der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurde am 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekanntgegeben.
       
Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:
       
Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen / Aktienanzahl Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
24.08.2026 XETRA 24.500 66,4016
25.08.2026 XETRA 19.000 67,2101
26.08.2026 XETRA 21.000 67,4495
27.08.2026 XETRA 21.000 67,4237
28.08.2026 XETRA 21.000 67,8226
       
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen werden auf der Website der GEA Group Aktiengesellschaft veröffentlicht: (https://www.gea.com/de/investors/share-information/share-buyback).

Der Rückkauf der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgt durch ein von der GEA Group Aktiengesellschaft beauftragtes unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und/oder ein multilaterales Handelssystem.
 
Düsseldorf, 31.08.2026
 
GEA Group Aktiengesellschaft
 
Der Vorstand

 


31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.gea.com
LEI Code: 549300PHUU0ZZWO8EO07

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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