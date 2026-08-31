EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



31.08.2026 / 10:08 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschließlich 28. August 2026 wurden insgesamt 25.500 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 24.08.2026 13.500 160,5329 2.167.194,15 XETR 25.08.2026 10.000 160,2185 1.602.185,00 XETR 26.08.2026 1.000 168,8712 168.871,20 XETR 27.08.2026 500 168,6183 84.309,15 XETR 28.08.2026 500 170,5656 85.282,80 XETR Gesamt 25.500 161,0919 4.107.842,30

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

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