EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

31.08.2026 / 10:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschließlich 28. August 2026 wurden insgesamt 25.500 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
24.08.202613.500160,53292.167.194,15XETR
25.08.202610.000160,21851.602.185,00XETR
26.08.20261.000168,8712168.871,20XETR
27.08.2026500168,618384.309,15XETR
28.08.2026500170,565685.282,80XETR
Gesamt25.500161,09194.107.842,30 

31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
LEI Code:LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
Ende der MitteilungEQS News-Service

2390988 31.08.2026 CET/CEST

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