EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

31.08.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 29.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschließlich 28.August 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 122.974 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
24.08.2026780,00%90,00007.020AQEU
24.08.2026590,00%89,99935.310CEUX
24.08.2026180,00%90,00001.620TQEX
24.08.202628.5450,02%90,62702.586.948XETA
25.08.20261.1910,00%91,1265108.532AQEU
25.08.20261.4500,00%91,0395132.007CEUX
25.08.20265770,00%91,077452.552TQEX
25.08.20268.7560,01%91,3732800.064XETA
26.08.20262.5280,00%93,2502235.737AQEU
26.08.20265.8420,00%93,4231545.778CEUX
26.08.20261.3610,00%93,5407127.309TQEX
26.08.202615.8690,01%93,40361.482.223XETA
27.08.20263.0240,00%91,9166277.956AQEU
27.08.20266.4030,00%91,9453588.726CEUX
27.08.20262.0210,00%91,9130185.756TQEX
27.08.202617.3520,01%91,95391.595.585XETA
28.08.20262.8620,00%93,0001266.166AQEU
28.08.20267.1980,01%92,9052668.732CEUX
28.08.20261.8800,00%92,8116174.486TQEX
28.08.202615.9600,01%92,95641.483.585XETA
Gesamt122.9740,09%92,101511.326.089 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 28. August 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf3.656.718 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 31. August 2026

Symrise AG

Der Vorstand

31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
LEI Code:529900D82I6R9601CF26
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