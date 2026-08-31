EQS-DD: SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker, Erwerb von 250.000 Bezugsrechten auf Aktien der SCP Standard Capital Partners AG im Rahmen eines Aktienoptionsprogramms

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

31.08.2026 / 17:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Fabian
Nachname(n):Becker

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SCP Standard Capital Partners AG

b) LEI

529900HQULSBCELVUD31 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Derivat
Beschreibung:Bezugsrechte auf Aktien im Rahmen eines Aktienoptionsprogramms

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 250.000 Bezugsrechten auf Aktien der SCP Standard Capital Partners AG im Rahmen eines Aktienoptionsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,00 EUR0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,00 EUR0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

31.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SCP Standard Capital Partners AG
Holzstraße 28/30
80469 München
Deutschland
Internet:www.vanea.ai
LEI Code:529900HQULSBCELVUD31
Ende der MitteilungEQS News-Service

106830 31.08.2026 CET/CEST

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