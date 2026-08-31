EQS-DD: SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker, Erwerb von 250.000 Bezugsrechten auf Aktien der SCP Standard Capital Partners AG im Rahmen eines Aktienoptionsprogramms
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
31.08.2026 / 17:15 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Fabian
|Nachname(n):
|Becker
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SCP Standard Capital Partners AG
b) LEI
|529900HQULSBCELVUD31
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Derivat
|Beschreibung:
|Bezugsrechte auf Aktien im Rahmen eines Aktienoptionsprogramms
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 250.000 Bezugsrechten auf Aktien der SCP Standard Capital Partners AG im Rahmen eines Aktienoptionsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|31.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SCP Standard Capital Partners AG
|Holzstraße 28/30
|80469 München
|Deutschland
|Internet:
|www.vanea.ai
|LEI Code:
|529900HQULSBCELVUD31
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106830 31.08.2026 CET/CEST
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