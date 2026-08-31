EQS-DD: Value-Holdings AG: Moonflower GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
31.08.2026 / 15:21 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Moonflower GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Georg
|Nachname(n):
|Geiger
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Value-Holdings Aktiengesellschaft
b) LEI
|391200PXXVRTVCFYFB34
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007600405
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|7,00 EUR
|19.733,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|7,0000 EUR
|19.733,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|München
|MIC:
|XMUN
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Value-Holdings Aktiengesellschaft
|Bahnhofstraße 30
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.value-holdings.de
|LEI Code:
|391200PXXVRTVCFYFB34
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106834 31.08.2026 CET/CEST
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