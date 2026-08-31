EQS-DD: Value-Holdings AG: Moonflower GmbH, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

31.08.2026 / 15:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Moonflower GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Georg
Nachname(n): Geiger
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Value-Holdings Aktiengesellschaft

b) LEI
391200PXXVRTVCFYFB34 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007600405

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,00 EUR 19.733,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
7,0000 EUR 19.733,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: München
MIC: XMUN


31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Value-Holdings Aktiengesellschaft
Bahnhofstraße 30
86150 Augsburg
Deutschland
Internet: www.value-holdings.de
LEI Code: 391200PXXVRTVCFYFB34

Ende der Mitteilung EQS News-Service

106834  31.08.2026 CET/CEST

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