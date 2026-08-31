EQS-DD: Value-Holdings AG: Moonflower GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



31.08.2026 / 15:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Moonflower GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Georg Nachname(n): Geiger Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Value-Holdings Aktiengesellschaft

b) LEI

391200PXXVRTVCFYFB34

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007600405

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 7,00 EUR 19.733,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 7,0000 EUR 19.733,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: München MIC: XMUN

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Value-Holdings Aktiengesellschaft Bahnhofstraße 30 86150 Augsburg Deutschland Internet: www.value-holdings.de LEI Code: 391200PXXVRTVCFYFB34

Ende der Mitteilung EQS News-Service

106834 31.08.2026 CET/CEST