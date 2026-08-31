EQS-News: Adapteo mit starker Präsenz bei der EXPO REAL in München

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Adapteo mit starker Präsenz bei der EXPO REAL in München



31.08.2026 / 17:49 CET/CEST

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Das Drehbuch schreibt der Raum

Die EXPO REAL vereint die internationale Immobilien-, Investment- und Infrastrukturbranche an einem Ort. Mit rund 42.000 Fachbesuchern aus 70 Ländern und mehr als 1.700 Ausstellern bringt die internationale Messe alle relevanten Akteure der Branche zusammen und bildet die gesamte Wertschöpfungskette ab – von Entwicklung und Finanzierung über Investition und Betrieb bis hin zu Transformation und Innovation.

Noch nie war die Bau- und Immobilienbranche so gefragt und diskutiert. Und es gibt auch thematisch nicht nur EINE Baustelle: Die Verantwortlichen müssen sich gleichzeitig mit Hitzeschutz, Energieeffizenz, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, flexiblen Lösungen, Bürokratie, Kosten und Qualität auseinandersetzen. Wie soll das die Branche bewerkstelligen, welche Perspektiven und Innovationen gibt es? Der zentrale Branchen-Austausch findet vom 5. bis 7. Oktober 2026 in München bei der EXPO REAL statt. Adapteo will die Veranstaltung nutzen, um einige der drängenden Fragen zu beantworten und Lösungen für die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft vorzustellen.

In Halle A3, Stand 224 können Besucher in die modulare Gebäudewelt eintauchen. Sie werden am Stand mit Live-Situationen von Menschen überrascht, die in den modularen Gebäuden von Adapteo arbeiten, lernen, lehren, helfen, entwickeln, innovativ sind, gemeinschaftlich den Raum nutzen und sich wohlfühlen: Spannende, spontane Darbietungen eines Improvisationstheaters angeregt vom Publikum. Adapteo kombiniert echte modulare Räume mit realen Szenarien zu einer Show ohne Drehbuch und ohne Grenzen.

Die Messe ist ein Ort des Dialogs. Am 6. Oktober, von 12:00 bis 12:50 Uhr, ist Johanna Persson, Präsidentin und Geschäftsführerin der Adapteo Group, vor Ort. Im Diskussions- und Networking-Forum (Halle B1) spricht sie mit Gästen über "Unlocking Space: Keeping cities functioning while they're rebuilt.

Städte können nicht einfach pausieren, während sie sich neu erfinden. Die Menschen brauchen weiterhin Wohnraum, Schulen, Arbeitsplätze, Gesundheitsversorgung und eine funktionierende Infrastruktur, die den Alltag ermöglichen. Gleichzeitig werden Flächen knapper und Veränderungsprozesse beschleunigen sich. In ihrer Keynote zeigt Johanna Persson, wie modulares und zirkuläres Bauen dazu beitragen kann, soziale Infrastruktur flexibel und zukunftsfähig zu gestalten. Der Ansatz ermöglicht es, heute dringend benötigte Räume und Strukturen zu schaffen und sie zugleich an veränderte Anforderungen anzupassen. So entsteht eine urbane Infrastruktur, die nicht nur aktuelle Bedürfnisse erfüllt, sondern auch die notwendige Flexibilität für die Gemeinschaften von morgen bewahrt.

Adapteo geht aktiv die aktuellen Herausforderungen an: Ob für den temporären Kita- und Schulbau, für innovative Unternehmen, für Wohnunterkünfte von Mitarbeitenden, für Showrooms oder für Pflege-, Katastophenschutz und medizinische Einrichtungen.

Mehr Informationen: Hier klicken https://exhibitors.exporeal.net/ausstellerverzeichnis/2026/aussteller/ausstellerdetails/adapteo-group/?elb=849.1100.8491.1.111

Adapteo bietet modulare Mietgebäude für Schulen, Kitas, Büros und Veranstaltungen. Dank eines zirkulären modularen Bausystems sind die Gebäude schnell anpassbar, erweiterbar und entsprechen den aktuellen und künftigen energetischen Anforderungen. Die Mietsysteme kombinieren Flexibilität, hochwertige Ausstattung und umweltfreundliche Optionen wie Photovoltaik und Wärmepumpen.

Die Adapteo GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg beschäftigt rund 180 Mitarbeitende und gehört zur skandinavischen Adapteo Group, die in neun Ländern vertreten ist. Die ökologische und klimabewusste Produktion ist Teil der Wertschöpfungskette und wird jährlich im Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert.

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