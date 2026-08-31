EQS-News: clearvise AG mit erfolgreicher Hauptversammlung 2026

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EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
clearvise AG mit erfolgreicher Hauptversammlung 2026

31.08.2026 / 17:47 CET/CEST
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clearvise AG mit erfolgreicher Hauptversammlung 2026


Frankfurt, 31. August 2026 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat heute die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 durchgeführt. Die Aktionäre haben allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 52,92 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten (Vorjahr: 48,66 %).

Bernhard Gierke, CEO der clearvise AG: „Für mich war meine erste Hauptversammlung der clearvise eine gute Gelegenheit, in den intensiven und direkten Austausch zu gehen. Die sehr konstruktiven Beiträge helfen, die Entwicklung des Unternehmens im Sinne aller Aktionärinnen und Aktionären weiter fortzuführen. clearvise befindet sich in einem Transformationsprozess mit dem langfristigen Ziel, ein Dividentitel zu werden. Auf dem Weg dahin müssen wir unser Handeln laufend an den Interessen aller Aktionäre ausrichten.“

Der Vorschlag zur Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien der Gesellschaft einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien wurde mit großer Mehrheit angenommen. Weitere Tagesordnungspunkte umfassten unter anderem die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernprüfers sowie den Vortrag des Bilanzgewinns in voller Höhe auf neue Rechnung.

Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten sind auf der Unternehmenswebsite hier abrufbar.

Über clearvise

Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicherprojekten.

Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).

Kontakt

UnternehmenskontaktMedienkontakt
  
clearvise AGKirchhoff Consult GmbH
 Alexander Neblung
Tel.: +49 69 2474 3922 0Tel.: +49 40 60 91 86 70
E-Mail: ir@clearvise.comE-Mail: clearvise@kirchhoff.de

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:clearvise AG
Eschenheimer Anlage 1
60316 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:+49 (0) 69 247439232
E-Mail:info@clearvise.com
Internet:www.clearvise.com
ISIN:DE000A1EWXA4
WKN:A1EWXA
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:391200Y1PCQR9Y3F4C76
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