EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe erhält EcoVadis Platinmedaille und zählt damit weltweit zu den besten 1 % im Bereich Nachhaltigkeit

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Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe erhält EcoVadis Platinmedaille und zählt damit weltweit zu den besten 1 % im Bereich Nachhaltigkeit



31.08.2026 / 16:09 CET/CEST

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Die MM Gruppe wurde im Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis mit der Platinmedaille ausgezeichnet, eine Anerkennung, die nur die besten 1 % der weltweit bewerteten Unternehmen erhalten. Für Marken- und Verarbeitungsunternehmen, die mit der MM Gruppe zusammenarbeiten, ist dieses Ergebnis ein weiterer Beleg dafür, dass die Nachhaltigkeitsdaten des Unternehmens glaubwürdig, aktuell und verifiziert sind.

Mit der Platinbewertung liegt die MM Gruppe im 99. Perzentil von mehr als 150.000 Unternehmen, die EcoVadis im vergangenen Jahr bewertet hat. Die Gruppe erzielte eine Gesamtbewertung von 91 von 100 Punkten und überzeugte in allen vier untersuchten Bereichen: Umwelt (90), Arbeits- und Menschenrechte (95), Ethik (87) sowie nachhaltige Beschaffung (88).

Die Bewertung unterstreicht die kontinuierliche Weiterentwicklung der MM Gruppe von Silber im Jahr 2024 über Gold im Jahr 2025 bis hin zu Platin im Jahr 2026.

Während Vorschriften wie PPWR und EUDR die Gestaltung von Verpackungen verändern und Markenunternehmen daran arbeiten, ihre Scope-3-Emissionen entlang der Lieferkette zu reduzieren, unterstützen unabhängige Bewertungen sie dabei, den richtigen Partner auszuwählen und ihre Berichterstattung entlang der Wertschöpfungskette auf eine verlässliche Grundlage zu stellen. Für MM ist Transparenz eine Möglichkeit, die Risiken für ihre Kunden zu reduzieren.

Katja Tuomola, Head of Sustainability & Marketing Communications bei der MM Gruppe, erklärt: „Das Erreichen der EcoVadis-Platinbewertung ist ein Meilenstein, den wir mit Stolz mit unseren Kunden, unseren Mitarbeiter:innen und allen interessierten Stakeholdern teilen. Es bestätigt, dass verantwortungsvolles Handeln fest in unserer Arbeitsweise verankert ist und bietet unseren Kunden eine unabhängige Bewertung, auf die sie vertrauen können. Wir sind stolz auf die bisherigen Fortschritte. Gleichzeitig besteht die Herausforderung darin, diese Entwicklung kontinuierlich fortzusetzen. Daher konzentrieren wir uns weiterhin auf das, was vor uns liegt.“

Die Platinbewertung ergänzt das CDP-Triple-A-Rating der MM Gruppe in den Bereichen Klima, Wälder und Wassersicherheit sowie ihre durch die Science Based Targets initiative (SBTi) validierten Klimaziele. Gemeinsam spiegeln diese Auszeichnungen messbare Fortschritte in den Geschäftsaktivitäten des Unternehmens wider, von der Dekarbonisierung und verantwortungsvollen Beschaffung bis hin zur recyclinggerechten Gestaltung von Verpackungen. Sie unterstreichen unseren Ansatz, bei dem Nachhaltigkeit integraler Bestandteil des Geschäfts ist und nicht losgelöst davon betrachtet wird.

Bernhard Heneis, Head of Group Sustainability bei der MM Gruppe, ergänzt: „Eine unabhängige Bewertung wie diese bietet uns einen Maßstab für unsere Leistung. Sie hilft uns, die Erfolge unserer Teams sichtbar zu machen und die nächsten Schritte hin zu einer noch größeren Wirkung zu planen. Genau diese Transparenz macht uns auch zu einem verlässlichen Partner für unsere Kunden auf ihrem eigenen Weg zu mehr Nachhaltigkeit.“

Weitere Informationen über die MM Gruppe und ihre Aktivitäten finden Sie unter mm.group.



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