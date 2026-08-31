EQS-News: OnZero und Helen vereinbaren Einspeisung zurückgewonnener Abwärme aus KI-Rechenprozessen in Helsinkis Fernwärmenetz

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OnZero und Helen vereinbaren Einspeisung zurückgewonnener Abwärme aus KI-Rechenprozessen in Helsinkis Fernwärmenetz



31.08.2026 / 08:00 CET/CEST

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OnZero und Helen vereinbaren Einspeisung zurückgewonnener Abwärme aus KI-Rechenprozessen in Helsinkis Fernwärmenetz

Die AI Heat Factory von OnZero soll jährlich bis zu 525.000 MWh Wärme für rund 70.000 Wohnungen in Helsinki bereitstellen und verbindet leistungsstarke KI-Recheninfrastruktur mit effizienter Wärmerückgewinnung.

Helsinki, 31. August 2026 – Die OnZero Finland Oy („OnZero“), eine Tochtergesellschaft der in Wien ansässigen OnZero Alpha Holdings GmbH, hat mit Helen Ltd („Helen“), einem der größten Energieunternehmen Finnlands, eine Vereinbarung über den Anschluss einer AI Heat Factory von OnZero an das Fernwärmenetz von Helsinki geschlossen.

Die Anlage soll jährlich bis zu 525.000 MWh Wärme bereitstellen. Dies entspricht dem Wärmebedarf von rund 70.000 Wohnungen in Helsinki. Die Inbetriebnahme ist derzeit für das kommende Jahr vorgesehen.

Die Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für die kommerzielle Umsetzung des AI Heat Factory-Konzepts von OnZero. Dieses verbindet KI-Hochleistungsrecheninfrastruktur mit der Rückgewinnung und sinnvollen Nutzung der bei den Rechenprozessen entstehenden Wärme.

„Wir haben OnZero mit einem klaren Ziel gegründet: die Kosten von KI zu senken, indem wir leistungsstarke KI-Infrastruktur mit der effizienten Rückgewinnung und sinnvollen Nutzung von Abwärme aus Rechenprozessen verbinden. Unsere Vereinbarung mit Helen zeigt, wie dieser Ansatz in der Praxis funktioniert: Die durch KI-Rechenprozesse entstehende Wärme wird zu einer wertvollen Ressource für das Fernwärmenetz von Helsinki“, sagt Ali Siddiqui, CEO von OnZero.

Abwärme aus Rechenprozessen als nutzbare Energiequelle

Die AI Heat Factory von OnZero basiert auf einer flüssigkeitsgekühlten Architektur, bei der die Wärmerückgewinnung von Beginn an integraler Bestandteil des Konzepts ist. Während herkömmliche Rechenzentren die von ihren Servern erzeugte Wärme häufig an die Umgebung abgeben, sind die Systeme von OnZero darauf ausgelegt, bis zu 99 Prozent der Abwärme aus Rechenprozessen zurückzugewinnen und bei für Fernwärmenetze geeigneten Temperaturen bereitzustellen.

Helen nutzt bereits seit 2010 Abwärme aus Rechenzentren im eigenen Fernwärmesystem und verfügt über umfassende Erfahrung bei der Integration zurückgewonnener Abwärme in die Energieinfrastruktur von Helsinki. Jede bereitgestellte Megawattstunde kann dazu beitragen, den Bedarf an fossil erzeugter Wärme im System von Helen zu reduzieren.

„Helen kann die aus dem Rechenzentrum von OnZero zurückgewonnene Abwärme im Fernwärmesystem von Helsinki nutzen. Dies bietet eine kosteneffiziente Möglichkeit, den Bedarf an verbrennungsbasierter Wärmeerzeugung zu reduzieren. Gleichzeitig trägt dieser Ansatz dazu bei, dass Fernwärme auch künftig eine wettbewerbsfähige und attraktive Heizlösung für unsere Kundinnen und Kunden bleibt. Unser Ziel ist es, bis 2040 aus der verbrennungsbasierten Energieerzeugung auszusteigen. Die Nutzung von Abwärme spielt eine wichtige Rolle bei dieser Transformation“, sagt Tuukka Toivonen, COO, Strategy and M&A bei Helen.

Auswirkungen auf die Umwelt

Die Rechenzentren von OnZero sind so konzipiert, dass sie vor Ort kein Wasser verbrauchen: Die Wärme wird in Fernwärmenetze eingespeist, anstatt sie durch Verdunstungskühlung abzuführen. Dadurch wird das integrierte Kühlmittel im geschlossenen Kreislauf ohne Wasserverlust gekühlt.

Wenn die zurückgewonnene Abwärme die Wärmeerzeugung auf Erdgasbasis ersetzt, können sich die Emissionseinsparungen auf etwa 1.500 Tonnen CO₂ je MW installierter Wärmerückgewinnungskapazität und Jahr belaufen.

Referenzprojekt für die weitere Expansion

Das Konzept der AI Heat Factory von OnZero ist für Standorte ausgelegt, an denen eine steigende Nachfrage nach KI-Rechenkapazität auf den Zugang zu Fernwärmenetzen oder anderen Abnehmern zurückgewonnener Abwärme, etwa aus der Industrie, trifft. Das Projekt soll zugleich als Referenz für die geplante Expansion des Unternehmens in weitere europäische Länder dienen.

Über OnZero

OnZero errichtet und betreibt flüssigkeitsgekühlte KI-Rechenzentren, sogenannte AI Heat Factories, und bietet Colocation-Dienstleistungen für Unternehmen und Hyperscaler mit Bedarf an hochverdichteter Recheninfrastruktur. Jede Anlage ist von Grund auf Abwärmerückgewinnung ausgelegt. Dabei werden bis zu 99 Prozent der Abwärme aus Rechenprozessen zurückgewonnen und als CO2-neutrale Wärmeenergie in Fernwärmenetze eingespeist.

OnZero betreibt Anlagen in Kemijärvi und Kerava, Finnland, und entwickelt weitere Standorte in den nordischen Ländern und Europa. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Wien, Österreich.

Weitere Informationen: www.onzero.tech

Über Helen

Helen Ltd ist Marktführer im finnischen Stromvertrieb und erleichtert seinen Kundinnen und Kunden im ganzen Land den Alltag. Das Unternehmen verantwortet die Erzeugung und Verteilung von Fernwärme und Fernkälte in Helsinki und bietet Lösungen für regionale und erneuerbare Energien. Mit der Entwicklung eines intelligenteren Energiesystems reduziert Helen systematisch seine Emissionen. Ziel sind Netto-Null-Emissionen und der Ausstieg aus der verbrennungsbasierten Energieerzeugung bis 2040. Für eine Zukunft mit sauberer und flexibler Energie.

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