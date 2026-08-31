EQS-News: „Shin Ramyun erobert Gamer auf der ganzen Welt": Nongshim blickt auf eine erfolgreiche Teilnahme an der Gamescom 2026 zurück

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„Shin Ramyun erobert Gamer auf der ganzen Welt": Nongshim blickt auf eine erfolgreiche Teilnahme an der Gamescom 2026 zurück



31.08.2026 / 08:35 CET/CEST

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Die Besucher nahmen am Stand „Shin Ramyun Factory" an interaktiven Spielen teil und lernten Shin Ramyun auf unterhaltsame und mitreißende Weise kennen

Nongshim fungierte als exklusiver Sponsor des „gamescom beach", bot Shin-Ramyun-Verkostungen an und baute die Kundenbindung weiter aus

KÖLN, Deutschland, 31. August 2026 /PRNewswire/ -- Nongshim hat seine Teilnahme an der Gamescom 2026, der weltweit größten Gaming-Veranstaltung, die vom 26. bis 30. August in Köln stattfand, erfolgreich abgeschlossen.

Kim Hyung-seok, Head of Nongshim Europe, presenting Shin Ramyunâ€™s global vision at Gamescom 2026

Auf der Veranstaltung präsentierte Nongshim eine Reihe interaktiver Inhalte, die Shin Ramyun mit dem Gaming-Bereich verbanden. Durch diese Erlebnisse stellte das Unternehmen den charakteristischen scharfen Geschmack und die Marke Shin Ramyun Spielern aus aller Welt vor.

Nongshim betrachtete die Gamescom als mehr als nur eine Plattform für neue Spiele und Technologien. Sie ist auch ein globales Festival, bei dem Menschen zusammenkommen, um neue Kulturen und Erlebnisse zu genießen. Vor diesem Hintergrund erweckte das Unternehmen das „scharfe Glück" hinter dem globalen Slogan von Shin Ramyun, „Spicy Happiness in Noodles", durch Gaming-Inhalte zum Leben.

Während der Veranstaltung nahmen die Besucher am Stand „Shin Ramyun Factory" in Halle 8 teil. Die Besucher schlüpften in die Rolle virtueller Fabrikmitarbeiter und spielten vier interaktive Spiele, darunter „Pumping Game" und „Topping Ball", während sie die Marke Shin Ramyun auf unterhaltsame Weise kennenlernten.

Außerdem konnten die Besucher die in den Spielen gesammelten Punkte gegen Shin-Ramyun-Fanartikel eintauschen, darunter Fächer, Beutel und Kollaborationsartikel zu „KPop Demon Hunters". Die Veranstaltung stieß bei den Besuchern auf großes Interesse.

Nongshim fungierte zudem als exklusiver Sponsor des „gamescom beach", eines Erholungsbereichs im Freien außerhalb der Messehallen. Der gesamte Bereich war unter dem Motto „TASTE SHIN" gestaltet und wurde unter dem offiziellen Namen „gamescom beach spiced up by Nongshim" betrieben. Während der gesamten Veranstaltung versammelten sich Besucher an diesem Ort.

In der Shin-Ramyun-Toomba-Verkostungszone hatten die Besucher die Möglichkeit, während einer Pause vom Messebesuch Shin Ramyun Toomba zu probieren sowie Fotobereiche und Lounge-Bereiche zu besuchen.

Am 27. August stellte Kim Hyung-seok, Leiter von Nongshim Europe, Führungskräften globaler Unternehmen die 40-jährige globale Wachstumsgeschichte von Shin Ramyun sowie die Zukunftsvision des Unternehmens vor.

„Wir haben gesehen, wie Verbraucher aus aller Welt während der Gamescom ganz selbstverständlich Shin Ramyun erlebt und den typisch koreanischen scharfen Geschmack genossen haben", sagte Kim Hyung-seok, Leiter von Nongshim Europe. „Wir werden den typisch koreanischen scharfen Geschmack weiterhin um neue kulturelle Erlebnisse und Genusserlebnisse bereichern und daran arbeiten, Shin Ramyun – ein Seelenessen für Koreaner – zu einem Seelenessen zu machen, das Menschen auf der ganzen Welt genießen."

Durch seine Teilnahme an der Gamescom hat Nongshim sein Engagement für europäische Verbraucher, insbesondere für ein jüngeres globales Publikum, weiter ausgebaut.

Für die Zukunft plant Nongshim, sein Erlebnismarketing zu stärken, indem Shin Ramyun mit kulturellen Inhalten verknüpft wird, die Verbraucher weltweit schätzen, darunter Gaming, Musik und Sport.

Nongshimâ€™s indoor experiential booth, â€œShin Ramyun Factory,â€ at Gamescom 2026

Nongshimâ€™s outdoor experiential booth, â€œgamescom beach spiced up by Nongshim,â€ at Gamescom 2026

Cision

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