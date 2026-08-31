EQS-NVR: ADTRAN Holding, Inc.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Adtran Holdings, Inc. / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
ADTRAN Holding, Inc.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

31.08.2026 / 18:59 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
XAusgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)31.08.2026
 Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

81.486.604
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet:www.adtran.com
LEI Code:549300VV36J86CRRWF77
Ende der MitteilungEQS News-Service

2391352 31.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Adtran Holdings
NVR

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegengestern, 06:30 Uhr · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen