EQS-NVR: Nordex SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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Thema: Erneuerbare Energien
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Nordex SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Nordex SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

31.08.2026 / 16:41 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
XAusgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)31/08/2026
 Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

236.874.704
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
Internet:www.nordex-online.com
LEI Code:529900HVDYCUWVD0OE76
Ende der MitteilungEQS News-Service

2391244 31.08.2026 CET/CEST

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