EU bestellt KI-Supercomputer bei französischer Staatsfirma

Danzig, ⁠31. Aug (Reuters) - Die Europäische Union (EU) hat beim französischen Staatsunternehmen Bull AI einen Hochleistungsrechner für Künstliche Intelligenz (KI) bestellt. Der Auftrag hat ein Volumen ‌von 387,8 Millionen Euro und ist der bislang größte für die ehemalige Sparte des ⁠kriselnden ⁠IT-Konzerns Atos. Der französische Staat hat sich als strategisch wichtig betrachtete Teile des Konzerns gesichert. Daraus formte er vor wenigen Monaten Bull AI.

Das Unternehmen soll für EuroHPC, ‌die Supercomputer-Behörde der EU, einen ‌KI-Hochleistungsrechner in einem bestehenden Rechenzentrum in Finnland installieren. Dieser wird seinen Betrieb voraussichtlich in der ⁠zweiten Jahreshälfte 2027 aufnehmen. Ausgestattet mit einem ‌Milliardenbudget, hat EuroHPC bislang ⁠19 KI-Rechenzentren mit rund einem Dutzend Supercomputern eingerichtet. Dieses Netzwerk, zu dem auch der Hochleistungsrechner "Jupiter" im Forschungszentrum Jülich gehört, ‌werde in den ⁠kommenden Jahren erweitert, weil ⁠die Nachfrage das Angebot übersteige, betonte Evangelos Floros, der Infrastruktur-Chef der EU-Behörde. Die von EuroHPC geförderten Computersysteme werden unter anderem für das Training europäischer KI verwendet.

(Bericht von Leo Marchandon; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)