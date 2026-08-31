Aarau, 30. ⁠Aug (Reuters) - Nach den tödlichen Schüssen auf einer Techno-Party in der Schweizer Stadt Aarau schließen die Behörden einen terroristischen Hintergrund nicht aus. Der oder die Täter sind den Angaben zufolge noch auf der Flucht. Durch die Schüsse am frühen Sonntagmorgen waren den ‌Angaben zufolge eine 22-Jährige getötet und fünf weitere Menschen verletzt worden. Nach Angaben des Außenministeriums in Rom handelt es sich bei der Toten um ⁠eine Italienerin. Alle ⁠Opfer sind den Behörden zufolge in den Zwanzigern und in der Schweiz wohnhaft.

Wenn ein Schütze bei einer Veranstaltung in eine Menge von Tausenden Menschen feuere, sei es völlig klar, dass man Terrorismus als Motiv in Betracht ziehe, sagte Polizeikommandant Michael Leupold am Sonntagabend auf einer Pressekonferenz. Die Ermittler zögen zudem ‌einen Amoklauf oder ein anderes kriminelles Motiv in ‌Betracht. Man stufe alle drei Möglichkeiten als gleich wahrscheinlich ein.

Die Schüsse fielen einem Augenzeugen zufolge kurz nach dem Ende der Musik gegen 02.30 Uhr. Einige Besucher hätten hinter ⁠einem DJ-Pult Schutz gesucht. Die 22-Jährige habe sich hinter einem Kühlschrank versteckt, sei ‌jedoch von einer Kugel in den Rücken ⁠getroffen worden und trotz Wiederbelebungsversuchen verblutet.

Die Polizei leitete eine landesweite Großfahndung ein und sperrte weite Teile Aaraus ab. Zwar gebe es Hinweise darauf, dass sich der oder die Täter nicht mehr in der unmittelbaren Umgebung ‌aufhielten, sagte Polizeisprecher Bernhard Graser. Dennoch ⁠sei die Polizei mit einem Großaufgebot ⁠in der Region präsent. Am Tatort gefundene Patronenhülsen deuten den Ermittlern zufolge auf zwei verschiedene Kaliber hin. Dies lasse auf eine Pistole und eine größere Waffe schließen - möglicherweise ein Sturmgewehr oder ein Maschinengewehr. Wie viele Angreifer beteiligt waren, sei noch unklar.

Zu der Veranstaltung auf einer überdachten Pferderennbahn waren laut der Internetseite der Organisatoren rund 3500 Gäste erwartet worden. In der Schweiz ist privater Waffenbesitz verbreitet, Schusswaffengewalt ist jedoch selten. Im Jahr 2019 hatte das ⁠Land strengere Waffengesetze verabschiedet.

(Bericht von Romina Amato, John Revill, Angelo Amante und James Mackenzie. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)