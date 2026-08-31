Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 31.08.2026

onvista · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 31. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BakkafrostBericht 2. Quartal 2026
CangoBericht 2. Quartal 2026
China Yangtze PowerBericht 2. Quartal 2026
CYBEATS TECHNOLOGIESBericht 2. Quartal 2026
DEAG Deutsche Entertainment AGBericht 2. Quartal 2026
Goldsky ResourcesBericht 2. Quartal 2026
Horizon RoboticsBericht 2. Quartal 2026
Lexinfintech HoldingsBericht 2. Quartal 2026
Limes SchlossklinikenBericht 2. Quartal 2026
Liontown ResourcesBericht Geschäftsjahr 2026
Maschinenfabrik Berthold HermleBericht 2. Quartal 2026
NYNOMICBericht 2. Quartal 2026
Recruit HoldingsBericht 2. Quartal 2026
sinoBericht 3. Quartal 2026
Sto SEBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NYNOMIC
Sto SE
Maschinenfabrik Berthold Hermle
Horizon Robotics
sino
Bakkafrost
Recruit Holdings
Goldsky
Limes Schlosskliniken
Liontown Resources
Lexinfintech Holdings
China Yangtze Power
DEAG Deutsche Entertainment AG
Cango
CYBEATS TECHNOLOGIES

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