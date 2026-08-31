Gewinneinbruch bei Huawei - Kosten und Investitionen steigen

Peking, ⁠31. Aug (Reuters) - Steigende Kosten und höhere Forschungsausgaben trüben die Bilanz von Huawei. Der chinesische Technologiekonzern musste ‌im ersten Halbjahr trotz eines Umsatzwachstums einen Gewinneinbruch hinnehmen. Das Nettoergebnis ⁠schrumpfte ⁠um 36 Prozent auf umgerechnet 3,05 Milliarden Euro. Die Erlöse legten dagegen um knapp zehn Prozent auf 60,02 Milliarden ‌Euro zu.

Gleichzeitig stiegen die ‌Ausgaben für die Entwicklung neuer Produkte um ein Viertel auf ⁠15,57 Milliarden Euro. Damit will der ‌Konzern China von ⁠ausländischen Technologieimporten unabhängiger machen. Er investiert verstärkt in eigene Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) und ‌Produkte für ⁠autonomes Fahren. Daneben ⁠hat das Unternehmen auch Smartphones und Komponenten für Mobilfunk-Netzwerke im Portfolio.

(Bericht von Eduardo Baptista; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)