Indiens Wirtschaft wächst unerwartet stark um 7,8 Prozent - Sorgen wegen Ölpreis

Neu Delhi, ⁠31. Aug (Reuters) - Indiens Wirtschaft ist im Frühjahrsquartal mit 7,8 Prozent auf Jahressicht stärker gewachsen als erwartet. Angetrieben wurde die nach China und Japan drittgrößte Volkswirtschaft Asiens von einem Investitionsboom, ‌starker Industrieproduktion sowie solider Konsumnachfrage, wie aus am Montag veröffentlichten Regierungsdaten hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit ⁠einem Plus ⁠von 7,1 Prozent gerechnet, die indische Zentralbank mit sieben Prozent. So legten die privaten Investitionen um fast zwölf Prozent zu, nach 5,8 Prozent vor Jahresfrist. Von Januar bis März war die indische Wirtschaft um 8,6 Prozent gewachsen.

Ministerpräsident ‌Narendra Modi sprach auf der Plattform ‌X von einer "herkulesartigen Leistung". "Schwarzseher wurden eines Besseren belehrt und Indien blühte auf ... schon wieder!", erklärte er.

Experten sehen jedoch auch Risiken, die ⁠das Wachstum trüben könnten. Als größte Gefahr gelten die hohen ‌Ölpreise infolge des Konflikts zwischen ⁠den USA und dem Iran. Denn Indien importiert fast 85 Prozent seines Rohölbedarfs. Zudem könnten in puncto Währung eine schwache Rupie und straffere globale Finanzbedingungen die ‌Aussichten belasten.

"Die Hauptrisiken liegen ⁠jetzt weniger in einer schwächeren ⁠Binnennachfrage als vielmehr in anhaltend hohen Ölpreisen", sagte Radhika Rao, leitende Volkswirtin bei der DBS Bank. Dennoch sei ein Wachstum von mehr als sieben Prozent für das Gesamtjahr sehr wahrscheinlich. Die indische Zentralbank (RBI) hatte wegen der Inflationsrisiken zuletzt die Möglichkeit einer Zinserhöhung im weiteren Jahresverlauf signalisiert.

(Bericht von Shubham Batra, Nikunj Ohri und Shivangi Acharya, geschrieben ⁠von Klaus Lauer; - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)