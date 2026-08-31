Inflation zieht weiter an: 2,9 Prozent im August
dpa-AFX · Uhr
Wiesbaden (dpa) - Das Leben in Deutschland hat sich im August weiter verteuert. Die Verbraucherpreise lagen um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,8 Prozent Inflation im Juli, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.
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