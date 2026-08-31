IRW-News: Copper One Resources Corp.: RE-Distribution: Copper One leitet detaillierte geologische Studie des Bohrkerns aus dem Phase-1-Programm zur Verfeinerung der Ziele für die Phase-2-Bohrungen auf dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada ein

IRW-PRESS: Copper One Resources Corp.: RE-Distribution: Copper One leitet detaillierte geologische Studie des Bohrkerns aus dem Phase-1-Programm zur Verfeinerung der Ziele für die Phase-2-Bohrungen auf dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada ein

VANCOUVER, BC - 28. August 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (Copper One oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine detaillierte geologische Studie des Bohrkerns aus seinem kürzlich abgeschlossenen Phase-1-Bohrprogramm 2026 auf dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill (Majuba Hill) in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada, aufgenommen hat. Das Phase-1-Programm umfasste 4.015 Fuß (1.224 Meter) an Kernbohrungen.

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Abbildung 1: In Bohrloch MHB-38 wurde in einer Tiefe von etwa 338 Fuß (103,0 Meter) eine Turmalinbrekzie durchteuft, was dem prognostizierten, in Nord-Nordwest-Richtung verlaufenden Brekzienkorridor entspricht, der durch jüngste geologische Kartierungen identifiziert wurde.

Die Studie ist darauf ausgelegt, das geologische Verständnis des Unternehmens hinsichtlich des Mineralisierungssystems bei Majuba Hill im Vorfeld des bevorstehenden Phase-2-Bohrprogramms 2026 zu verbessern. Im Rahmen der Arbeiten werden eine eingehende Kernprotokollierung sowie eine petrografische Analyse durchgeführt, die auch die Herstellung und Untersuchung von Dünnschliffen sowie eine mineralogische und texturelle Analyse auf Kornebene umfassen wird. Im Mittelpunkt des Programms stehen Mineralvergesellschaftungen, Alterationsbeziehungen, die Beschaffenheit von Brekzien, Erzgang- und Bruchbildungen, Intrusivkontakte sowie die Verbreitung und Paragenese der Sulfidmineralisierung.

Das vor Kurzem abgeschlossene Phase-1-Bohrprogramm hat wichtige neue Informationen zur Geologie des Systems bei Majuba Hill geliefert, so David Greenway, President und CEO von Copper One. Wir gehen davon aus, dass wir durch eine eingehende Kernprotokollierung, die petrografische Untersuchung von Dünnschliffen und eine Analyse auf Kornebene unser Verständnis der Alteration, der Mineralisierungsereignisse und der strukturellen Kontrollen, die bei den Bohrungen festgestellt wurden, verbessern können. Die Ergebnisse werden zur Verfeinerung unseres Geomodells sowie der Auswahl und Ausrichtung von Zielen für das geplante Phase-2-Bohrprogramm beitragen.

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Abbildung 2: Kern aus Bohrloch MHB-37B in einer Tiefe von 2.389 Fuß (728 Meter) mit sichtbaren Vorkommen von Pyrrhotin, Pyrit und Chalkopyrit in Verbindung mit sekundärer Biotitalteration. Der Abschnitt wurde bei ALS Laboratories zur analytischen Untersuchung eingereicht.

Die oben angegebenen Mineralbestimmungen beruhen auf visuellen Beobachtungen und wurden nicht durch eine Laboranalyse bestätigt. Visuelle Beobachtungen sollten nicht als Ersatz für Analyseergebnisse erachtet werden und liefern keinen zuverlässigen Hinweis auf den Gehalt oder die Konzentration. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Studie ein detaillierteres Verständnis der geologischen und strukturellen Kontrollen der in Phase 1 angetroffenen Mineralisierung vermitteln wird. Die Ergebnisse werden in das sich entwickelnde dreidimensionale Geomodell integriert und zusammen mit Beobachtungen anhand des Bohrkerns, den Analyseergebnissen sowie bestehenden geologischen, geochemischen und strukturellen Datenbeständen bewertet. Diese integrierte Auswertung soll der Verfeinerung der Zielgeometrie, der Ermittlung von Mineralisierungsvektoren sowie der Priorisierung und Ausrichtung von Bohrlöchern im Rahmen des bevorstehenden Phase-2-Bohrprogramms dienen.

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Abbildung 3: Sichtbare Chalkopyrit-Mineralisierung innerhalb der Brekzienzone in Bohrloch MHB-37B in einer Tiefe von etwa 1.982 Fuß (604 Meter).

Die oben angegebenen Mineralbestimmungen beruhen auf visuellen Beobachtungen und wurden nicht durch eine Laboranalyse bestätigt. Visuelle Beobachtungen sollten nicht als Ersatz für Analyseergebnisse erachtet werden und liefern keinen zuverlässigen Hinweis auf den Gehalt oder die Konzentration. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Über die Kupfer-Silber-Gold-Lagerstätte Majuba Hill in Nevada

Majuba Hill ist das Vorzeige-Explorationsprojekt für Kupfer, Silber und Gold von Copper One Resources Corp. und befindet sich in Pershing County, Nevada, USA - laut der Annual Survey of Mining Companies 2025 des Fraser Institute die weltweit bestplatzierte Bergbaujurisdiktion. Das Konzessionsgebiet umfasst etwa 9.684 Acres (3.919 Hektar) und liegt etwa 70 Meilen (113 Straßenkilometer) südwestlich von Winnemucca sowie 156 Meilen (251 Kilometer) nordöstlich von Reno.

Das Projekt verfügt über eine ganzjährige Straßenanbindung, Stromversorgung in der Nähe sowie Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften im Bergbau. Majuba Hill ist eine ehemals produzierende Kupfermine mit einer umfangreichen Explorationsdatenbank.

Vor dem Phase-1-Programm 2026 umfasste die Explorationsdatenbank für Majuba Hill rund 89.395 Fuß (27.248 Meter) an Bohrungen. Das vor Kurzem abgeschlossene Phase-1-Programm 2026 ergänzte die Datenbank um 4.015 Fuß (1.224 Meter) und erhöhte den Gesamtbestand an Bohrungen im Projekt auf insgesamt etwa 93.410 Fuß (28.471 Meter).

Die Exploration hat ein weitläufiges hydrothermales Kupfer-Silber-Gold-System umrissen, das weiterhin für eine Erweiterung in lateraler Richtung und in die Tiefe offen ist. Die derzeitige Exploration konzentriert sich darauf, das geologische Modell des Unternehmens durch systematische Bohrungen, geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und strukturelle Interpretationen weiterzuentwickeln, um den Umfang, die Kontinuität und die Bedeutung der Mineralisierung zu bewerten. Weitere Bohrungen und technische Studien sind erforderlich, um die Ausdehnung und das wirtschaftliche Potenzial des mineralisierten Systems genauer zu definieren.

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Abbildung 2: Bohrzielzonen 2026: Bohrlöcher 2026 und geplante Bohrlöcher.

Technische Angaben und qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, geprüft und genehmigt. Herr Segerstrom ist ein nicht unabhängiger beratender Geologe und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die KI-Infrastruktur und Rechenzentren, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein Porphyr-Kupferprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt in Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der für bedeutende Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Redonda das Potenzial hat, sich zu einem bedeutenden langfristigen Explorations-Asset zu entwickeln, da im Rahmen der systematischen Exploration weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersucht werden.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit Potenzial für Kupfer-, Zink-, Silber- und Goldmineralisierung, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Vorbehaltlich des Abschlusses der geplanten Transaktion wird Copper One auch Eigentümer des Projekts Sport in Utah, womit das Portfolio des Unternehmens an nordamerikanischen Kupferexplorationsprojekten erweitert wird.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne geologische Modellierung weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und eine langfristige Schaffung von Aktionärswert durch eine disziplinierte Exploration und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen von Copper One Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie geht davon aus, glaubt, erwartet, beabsichtigt, plant, schlägt vor, schätzt, kann, wird, könnte, sollte, Potenzial, Ziele und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum Umfang, zum Zeitplan, zum Abschluss und zu den erwarteten Ergebnissen der detaillierten geologischen Studie des Bohrkerns aus dem Phase-1-Bohrprogramm 2026 bei Majuba Hill durch das Unternehmen; zur Herstellung und Untersuchung von Dünnschliffen sowie zur Durchführung petrografischer, mineralogischer und textureller Analysen; zum Zeitpunkt und zum Eingang ausstehender Analyseergebnisse; zur Fähigkeit des Unternehmens, die Studienergebnisse, Analyseergebnisse und andere geologische, geochemische und strukturelle Daten in sein dreidimensionales Geomodell zu integrieren; zum Potenzial dieser Arbeiten, das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der Alteration, der Mineralisierungsereignisse und der strukturellen Kontrollen bei Majuba Hill zu verbessern; zur Verfeinerung, Priorisierung, Ausrichtung und Lage von Zielen und Bohrlöchern für das geplante Phase-2-Bohrprogramm 2026; zum Zeitplan, Beginn, Umfang und Abschluss des Phase-2-Bohrprogramms; zu den in der beigefügten Karte dargestellten geplanten Bohrlöchern; zum Potenzial für weitere Explorationsarbeiten zur genaueren Abgrenzung der Ausdehnung, Kontinuität und Bedeutung der Mineralisierung bei Majuba Hill; zu künftigen Explorations- und technischen Arbeiten bei den Projekten Redonda und Redhill; zum Abschluss der geplanten Transaktion und zum daraus resultierenden Erwerb des Projekts Sport in Utah durch das Unternehmen; sowie zur Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralexplorationsprojekte voranzutreiben.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Annahmen, dass die geologische Untersuchung, die Herstellung von Dünnschliffen, die petrografische Analyse und die Laboruntersuchungen innerhalb der vorgesehenen Zeitrahmen abgeschlossen werden; dass die Ergebnisse Informationen liefern werden, die sich für die Einbeziehung in das Geomodell des Unternehmens und den künftigen Prozess zur Ermittlung von Bohrzielen eignen; dass das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für seine geplanten Explorationsaktivitäten erhalten wird; dass bei Bedarf geeignete Auftragnehmer, Labore, Ausrüstung und qualifiziertes Personal zur Verfügung stehen werden; dass das Unternehmen Zugang zu ausreichendem Kapital zur Finanzierung seiner geplanten Aktivitäten haben wird; dass sich die allgemeine Geschäfts-, Wirtschafts- und Marktlage nicht wesentlich ändern wird; und dass die für den Abschluss der geplanten Transaktion und den Erwerb des Projekts Sport erforderlichen Bedingungen erfüllt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Verzögerungen beim Abschluss geologischer, petrografischer oder Laborarbeiten; Verzögerungen beim Erhalt von Analyseergebnissen; die Möglichkeit, dass petrografische Beobachtungen, Analyseergebnisse oder zusätzliche geologische Auswertungen das aktuelle Geomodell des Unternehmens nicht stützen oder keine aussagekräftigen Hinweise auf eine Mineralisierung liefern; Unsicherheiten hinsichtlich der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit geologischer Auswertungen und visueller Mineralbeobachtungen; Änderungen an den vorgeschlagenen Standorten, Ausrichtungen, Zeitplänen oder dem Umfang geplanter Bohrlöcher; die Möglichkeit, dass sich das Phase-2-Bohrprogramm verzögert, ändert, reduziert oder nicht abgeschlossen wird; Explorationsergebnisse, die hinter den Erwartungen zurückbleiben; die mit der Mineralexploration verbundenen inhärenten Risiken und Unsicherheiten; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt; Genehmigungs- und regulatorische Risiken; die Verfügbarkeit von Auftragnehmern, Ausrüstung, Laboren und qualifiziertem Personal; Schwankungen der Rohstoffpreise; Veränderungen der Markt- und Wirtschaftsbedingungen; die Nichterfüllung der für den Abschluss der geplanten Transaktion oder den Erwerb des Projekts Sport erforderlichen Bedingungen; sowie Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften. Weitere Risikofaktoren sind in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

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