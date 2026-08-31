IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics erweitert Strategie zur Entwicklung von Radiopharmazeutika um Programme mit Alpha- und Betastrahlern

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics erweitert Strategie zur Entwicklung von Radiopharmazeutika um Programme mit Alpha- und Betastrahlern

Montreal, QC, Kanada, 31. August 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das onkologische Präzisionstherapeutika der nächsten Generation unter Einsatz seiner proprietären Accum®-Technologie entwickelt, freut sich, die Ausweitung seines Entwicklungsprogramms für Radiopharmazeutika bekannt zu geben, in dessen Rahmen Alpha- und Beta-emittierende Radioisotope untersucht werden sollen. Mit dieser Erweiterung soll die Funktionalität der Accum®-Plattform ausgeweitet werden, die darauf ausgelegt ist, den intrazellulären Transport zur Verbesserung der Wirkstoffabgabe zu erleichtern.

Die Initiative spiegelt die zunehmende strategische Ausrichtung von Defence auf Radiopharmazeutika wider, einem sich rasch entwickelnden Bereich in der Präzisionsonkologie, denn das Unternehmen ist der Ansicht, dass Accum® hier über erhebliches Potenzial verfügt, um neuartige Produkte zu entwickeln und bestehende zu verbessern. Accum® verbessert die Aufnahme radioaktiver Medikamente in Krebszellen, sodass ein größerer Teil des krebstötenden Wirkstoffs sein Ziel erreicht und den Tumor von innen heraus zerstört. Defence beschleunigt die Entwicklung seines internen Radiopharmazeutika-Programms, um dieses Potenzial weiter zu evaluieren und die auf Accum® basierenden Radioimmunkonjugat-Kandidaten in die klinische Entwicklung zu überführen.

Das Radiopharmazeutika-Programm von Defence wird Alphastrahler wie Actinium-225 hinsichtlich ihrer hochenergetischen und lokal begrenzten Zellschädigung mit kurzer Reichweite untersuchen. Gleichzeitig wird das Unternehmen Betastrahler wie Lutetium-177 auf ihre Penetrationsprofile mit mittlerer Energie und längerer Reichweite hin bewerten, um einen umfassenden Vergleich zu ermöglichen, wie verschiedene Isotopeneigenschaften durch die Accum®-Plattform verbessert werden.

Das erweiterte Programm zielt darauf ab, vergleichende Daten zu Pharmakologie, Wirksamkeit und Sicherheit für beide Isotopenklassen zu generieren und Accum® gleichzeitig weiter als vielseitige Plattform für die intrazelluläre Verabreichung einer Vielzahl von Radioisotopen-Wirkstoffen zu etablieren. Die laufenden präklinischen Programme konzentrieren sich auf den Kernmechanismus der Accum®-Plattform, um die Akkumulation in den Zielzellen zu optimieren und die Toxizität außerhalb des Zielbereichs zu reduzieren. Durch den Ausbau der präklinischen Daten will Defence klinische Kandidaten bereitstellen und die wachsende Pipeline des Unternehmens an eigenen radiopharmazeutischen Wirkstoffen stärken.

Durch die Erweiterung unserer Plattformentwicklung, um Alpha- und Beta-emittierende Isotope als unterschiedliche Entwicklungswege zu bewerten, können wir die Kompatibilität von Accum® mit verschiedenen Wirkstoffprofilen umfassend analysieren, sagt Dr. Ryan Simms, der kürzlich ernannte Chief Operating Officer von Defence und Head of Radiopharmaceuticals Program.

Dieses parallele Entwicklungsprogramm liefert Defence die notwendigen Daten, um mit Accum® angereicherte Radioimmunkonjugate für verschiedene Kandidaten zu optimieren und Accum® als Technologie zu etablieren, die die nächste Generation gezielter Therapien über mehrere Therapiemethoden hinweg verbessern kann, so Dr. Amie Phinney, President und Chief Executive Officer von Defence Therapeutics.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, die Krebstherapie wirksamer und sicherer zu machen. Unter Einsatz seiner Plattform Accum® für die präzise Wirkstoffabgabe arbeitet Defence daran, die Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika in niedrigeren Dosierungen zu optimieren und so die Nebenwirkungen zu verringern und den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu verbessern. Durch das Vorantreiben modernster Forschung und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche ist Defence bestrebt, bahnbrechende Therapien jenen Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen. Um mehr über Defence Therapeutics zu erfahren und die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu sondieren, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Defence Therapeutics

Amie Phinney

President und Chief Executive Officer

Tel.: (604) 306-8027

aphinney@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

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