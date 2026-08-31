IRW-News: High Tide Inc.: High Tide setzt seine Expansion in Kanada mit drei neuen Canna Cabana-Standorten fort

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide setzt seine Expansion in Kanada mit drei neuen Canna Cabana-Standorten fort

CALGARY, AB, 31. August 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echte Werte zu schaffen - hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen voraussichtlich innerhalb eines Zeitraums von vier Tagen drei neue Canna Cabana-Läden in den Städten Lindsay und Orléans in Ontario sowie in der Stadt Regina in Saskatchewan eröffnen wird, sofern die behördlichen Genehmigungen dazu erteilt werden. Nach der Eröffnung dieser Standorte wird High Tide über 232 kanadische Canna Cabana-Standorte verfügen, 105 davon in Ontario und 14 in Saskatchewan.

Jeder neue Laden muss sich seinen Platz in unserem Netzwerk erst verdienen. Diese drei Standorte vereinen hohe Kundenfrequenz, gute Sichtbarkeit und ein günstiges Wettbewerbsumfeld und bieten genau die Art von Standorten, wo Canna Cabana mit seiner Größe, seinem Mitgliederstamm und seinem Diskont-Clubmodell einen nachhaltigen Marktanteil aufbauen und langfristig attraktive Renditen erzielen kann. Wir expandieren ganz gezielt - und nicht nur, um die Anzahl der Läden zu erhöhen. Die Qualität der Standorte und die Kapitalrendite stehen weiterhin an erster Stelle, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Nachdem sich aktuell über 15 Standorte in unterschiedlichen Ausbaustadien befinden, rechnen wir bis zum Jahresende mit regelmäßigen Ankündigungen weiterer Standorte. Wir sind nach wie vor auf Kurs, unser Ziel von mindestens 20 neuen Cabana-Standorten im Kalenderjahr 2026 zu erreichen, die allesamt aus dem intern generierten Cashflow finanziert werden. Ich sehe der Veröffentlichung unserer vollständigen Finanzergebnisse und der Highlights im operativen Bereich für das dritte Geschäftsquartal am 14. September schon mit großer Spannung entgegen, fügt Herr Grover hinzu.

Standort Lindsay

Der neue Canna Cabana-Laden des Unternehmens an der Adresse 351 Kent Street West, Einheit 1 in der Stadt Lindsay (Ontario) wird voraussichtlich am 2. September 2026 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen. Das Unternehmen konnte sich die Geschäftsräume in Lindsay durch die Übernahme eines bestehenden Mietvertrags von einem gut etablierten Betreiber vor Ort sichern. Der Laden soll unter der Marke Canna Cabana geführt werden.

Lindsay ist die zentrale Gemeinde der Stadt Kawartha Lakes und dient als regionale Handelsdrehscheibe mit saisonalem Besucherverkehr aus der Ferienregion und einer geringen Dichte an Mitbewerbern. Der Laden profitiert von seiner guten Sichtbarkeit an einer großen Einkaufsstraße und liegt direkt vor einem regionalen Einkaufszentrum, in dem eine nationale Lebensmittelkette, eine nationale Baumarktkette und ein Discount-Kaufhaus eingemietet sind. Aufgrund der geringen Dichte an Mitbewerbern bietet dieser Standort die Chance, die Marke Canna Cabana in einer Region zu etablieren, in der hochwertige Gewerbeflächen rar sind.

Standort Orléans

Der neue Canna Cabana-Laden des Unternehmens an der Adresse 900 Watters Road im Stadtteil Orléans von Kanadas Hauptstadt Ottawa (Ontario) wird voraussichtlich am 4. September 2026 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen starten.

Ottawa ist schon länger ein bewährter Markt für Canna Cabana, und mit diesem Standort erweitert das Unternehmen seine Präsenz auf einen wichtigen Vorort im Osten der Stadt, der bisher nicht bedient wurde. Der Laden befindet sich in einem Einkaufszentrum, in dem auch ein Lebensmittelgeschäft, ein Discount-Kaufhaus, eine Nationalbank sowie diverse Schnellrestaurants und Einzelhandelsgeschäfte eingemietet sind, und profitiert damit von einem belebten Geschäftsstandort, der von den Bewohnern täglich frequentiert wird. Es ist der erste Canna Cabana-Laden in diesem bedeutenden Vorort im Osten Ottawas, wo im Umkreis von fünf Kilometern mehr als 110.000 Einwohner leben.

Standort Regina

Der neue Canna Cabana-Laden des Unternehmens an der Adresse 6250 Rochdale Boulevard in der Stadt Regina in Saskatchewan wird voraussichtlich am 5. September 2026 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen.

Der Laden liegt an einer großen Durchzugsstraße in einem Wohngebiet, gleich neben einer stark frequentierten Tankstelle und einer nationalen Schnellrestaurantkette. Der Standort befindet sich in einem neuen, nordwestlich gelegenen Stadtknoten von Regina, wo in einem Umkreis von fünf Kilometern rund 90.000 Einwohner leben und die nächsten Mitbewerber weiter als einen Kilometer entfernt sind.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel ausgerichtete Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 232 inländischen und einem internationalen Geschäftsstandort. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden. Im Jahr 2025 war das Unternehmen der erste nordamerikanische Cannabis-Anbieter, der eine stationäre Verkaufsstelle in Deutschland eröffnete.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen mit einem Marktanteil von 14 % am deutschen Markt für medizinisches Cannabis, das für den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen aufgebaut wurde. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis verfügt Remexian über eine der geografisch vielfältigsten internationalen Beschaffungsstrukturen und Lizenzen für den Import aus 22 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) als eines der Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Börsenperformance des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

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