IRW-News: IperionX: Iperionx sichert sich zweiten Auftrag der US-Armee zur Beschleunigung der Titanproduktion in den USA im industriellen Maßstab

IRW-PRESS: IperionX: Iperionx sichert sich zweiten Auftrag der US-Armee zur Beschleunigung der Titanproduktion in den USA im industriellen Maßstab

Highlights:

- Zweiter Auftrag der US-Armee im Rahmen des SBIR-Phase-III-Vertrags: Der Auftrag Nr. 2 wurde im Rahmen des bestehenden SBIR-Phase-III-Vertrags von IperionX im Wert von 99 Millionen US$ für kostengünstiges, inländisches Titan für Verteidigungsanwendungen erteilt.

- Mittel in Höhe von 11,5 Millionen US$ zugesagt, potenzielles Auftragsvolumen von bis zu 25,4 Millionen US$: Die derzeitige Finanzierung deckt drei vorrangige Arbeitspakete zur Industrialisierung vollständig ab und sieht eine erste Zuweisung für ein viertes vor. Nicht ausgeübte und nicht finanzierte Optionen könnten den Wert von Auftrag 2 auf maximal 25,4 Millionen US$ erhöhen.

- Amerikanische Titanproduktionskapazität im industriellen Maßstab: Das Programm treibt integrierte Prozesse vom Titanpulver bis zum fertigen Bauteil voran, mit kontinuierlicher HSPT- und Dehydrierofenkapazität sowie Anlagen, die die Endbearbeitung von Titan-Verbindungselementen vollständig im eigenen Haus am IperionX-Standort in Virginia ermöglichen.

- Kontinuierliche Fertigungsplattform vom Titanpulver bis zum Bauteil: Die kontinuierliche HSPT-Verarbeitung ist die nachgelagerte Ergänzung zu GenX, der kontinuierlichen HAMR-Titanproduktionsplattform der nächsten Generation von IperionX. Zusammen sind die Technologien darauf ausgelegt, den Durchsatz zu steigern und die Stückkosten vom Titanpulver bis hin zu fertigen Titanbauteilen für den US-Verteidigungssektor zu senken.

- Ausbau der Fertigungskapazitäten für den US-Verteidigungssektor: Fertigungsprogramm für Kettenbolzen, Schrauben und Befestigungselemente aus Titan für Verteidigungsanwendungen, wobei die Prüfung und Abnahme im Detroit Arsenal und am Aberdeen Proving Ground des Army Research Laboratory geplant ist.

- Mögliche Ausweitung auf Luft- und Raumfahrt sowie hochschmelzende Legierungen: Zukünftige Optionsposten könnten die patentierten Technologien von IperionX auf ein Programm für Titanbauteile in Luft- und Raumfahrtqualität mit einem weltweit führenden Zulieferer für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, das Recycling von C103-Legierungsschrott für ein großes Unternehmen für fortschrittliche Werkstoffe sowie die Entwicklung von kugelförmigem Niob- und C103-Pulver gemeinsam mit Global Advanced Metals ausweiten.

31. August 2026 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX; ASX: IPX) (IperionX oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die US-Armee den Arbeitsauftrag 2 im Rahmen des Small Business Innovation Research (SBIR)-Vertrags der Phase III mit unbestimmter Lieferzeit und unbestimmter Liefermenge (IDIQ) für kostengünstiges, inländisches Titan für Verteidigungsanwendungen vergeben hat.

Der SBIR-Phase-III-IDIQ-Vertrag von IperionX ermöglicht es, berechtigten US-Regierungsbehörden, projektspezifische Aufträge mit einer gemeinsamen Obergrenze von 99 Millionen US$ zu erteilen (Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung vom 5. Juni 2025 IperionX Awarded U.S. DoD SBIR Contract for up to US$99M). Die Arbeitsaufträge 1 und 2 haben einen angegebenen Gesamtwert von rund 19,8 Millionen US$, wobei im Rahmen der IDIQ-Vertragsobergrenze noch 79,2 Millionen US$ zur Verfügung stehen.

Der Arbeitsauftrag W911QX26FA097 ist ein Festpreisauftrag und hat einen angegebenen Basiswert von 18,5 Millionen US$. Von diesem Betrag sind derzeit 11,5 Millionen US$ finanziert und gebunden. Weitere 6,9 Millionen US$ an nicht ausgeübten und nicht finanzierten Optionen könnten den maximalen potenziellen Auftragswert auf 25,4 Millionen US$ erhöhen, sofern diese nach Ermessen der US-Regierung ausgeübt und finanziert werden.

Die SBIR-Fördermittel dienen der Finanzierung von Ausrüstung und Fertigungssystemen zur Erweiterung der inländischen Fertigungskapazitäten von IperionX für die Herstellung von Bauteilen aus Titanpulver. Das Programm wird die Verarbeitungskapazitäten für Titanbauteile erhöhen, wichtige Fertigungsschritte ins eigene Haus verlagern und kürzere Vorlaufzeiten ermöglichen, wodurch das Potenzial besteht, die Anschaffungs- und Produktionskosten für US-Verteidigungsanwendungen zu senken.

Kommentar des CEO

Dieser zweite Auftrag der US-Armee stellt einen wichtigen Schritt beim Ausbau der Fertigungsplattform von IperionX für die Herstellung von Bauteilen aus Titanpulver dar. Die SBIR-Phase-III-Förderung zielt darauf ab, die Kapazitäten für die kontinuierliche und im industriellen Maßstab durchgeführte HSPT- und Dehydrierung voranzutreiben und die Endbearbeitung von Titan-Verbindungselementen vollständig in unserem Titanfertigungswerk in Virginia zu verlagern.

Dieser Auftrag steht im Einklang mit GenX, unserer HAMR-Produktionsplattform der nächsten Generation für die kontinuierliche Fertigung, und zusammen werden sie ein integriertes amerikanisches Titanfertigungssystem bilden. Das Programm wird unsere Kapazitäten zur Herstellung von Kettenbolzen, Schrauben und Befestigungselementen aus Titan für die US-Armee erweitern, die Produktionsvorlaufzeiten verkürzen und die inländischen Titanfertigungskapazitäten stärken, die zur Unterstützung der US-Verteidigungslieferketten erforderlich sind.

- Taso Arima, CEO von IperionX

Ausbau der amerikanischen Fertigungskapazitäten für die Herstellung von Bauteilen aus Titanpulver

Die Titanfertigungsplattform von IperionX vereint zwei firmeneigene Technologien. HAMR wandelt Titanschrott oder mineralische Rohstoffe in sauerstoffarmes Titanpulver um. HSPT verdichtet dieses Pulver anschließend zu Near-Net-Shape-Bauteilen mit einer schmiedegleichen Mikrostruktur und hochleistungsfähigen mechanischen Eigenschaften.

Der Arbeitsauftrag 2 wird die nachgelagerten Verarbeitungskapazitäten erweitern, die erforderlich sind, um größere Mengen an Titanpulver in qualifizierte Fertigteile umzuwandeln. Die drei vollständig finanzierten Arbeitspakete unterstützen die kontinuierliche Weiterentwicklung der HSPT-Öfen, spitzenlose Schleif- und Gewinderollanlagen für die hauseigene Fertigung von Verbindungselementen sowie HSPT- und Dehydrieröfen im industriellen Maßstab für den Dauerbetrieb. Einzelheiten zu den Aufgaben finden Sie in Anhang A und die Bedingungen des Arbeitsauftrags in Anhang B.

Das finanzierte SBIR-Phase-III-Programm zielt darauf ab, den Fertigungsdurchsatz und die Flexibilität zu steigern und gleichzeitig die Abhängigkeit von externen Anbietern für die Endbearbeitung zu verringern. Durch die Verlagerung der Endbearbeitung von Verbindungselementen ins eigene Haus erhält IperionX eine bessere Kontrolle über Kosten und Produktionspläne und baut in seinem Werk in Virginia eine umfassendere Fertigungskette vom Titanpulver bis zum fertigen Bauteil auf.

Das Programm umfasst die Herstellung von Kettenbolzen, Schrauben und Verbindungselementen aus Titan im Produktionsmaßstab für Bodenkampfeinsätze der US-Armee, wobei die Prüfung und Abnahme im Detroit Arsenal geplant ist.

Beschleunigung der kommerziellen Skalierung und Stärkung der industriellen Basis der US-Verteidigungsindustrie

Die Kundenprogramme von IperionX erstrecken sich über die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Unterhaltungselektronik - von der Material- und Komponentenqualifizierung über den finanzierten Prototypenbau bis hin zu ersten Kleinserienaufträgen. Die Kapazitäten zur Fertigung fertiger Bauteile stellen derzeit ein wesentliches Hindernis dar, um diese Programme in Richtung potenzieller Liefervereinbarungen mit höheren Stückzahlen voranzutreiben.

Die neuen HSPT- und Dehydrierkapazitäten werden voraussichtlich sowohl die Anzahl als auch das Volumen der Komponenten erhöhen, die IperionX verarbeiten kann. Die interne Fertigung von Verbindungselementen dürfte zudem die Vorlaufzeiten verkürzen, die Fertigungskontrolle verbessern und mehr Wert innerhalb der integrierten Powder-to-Part-Produktionsplattform von IperionX binden. Die neuen Kapazitäten werden eine skalierbare Fertigungsbasis schaffen, die sowohl den Anforderungen der US-Verteidigungsindustrie als auch der kommerziellen Wachstumsstrategie von IperionX gerecht wird.

Für die Verteidigungsindustrie wird dies die inländischen Kapazitäten für Kettenbolzen, Schrauben, Verbindungselemente aus Titan und andere missionskritische Komponenten erweitern und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette sowie die potenzielle Spitzenkapazität verbessern. Dieselben Anlagen, Arbeitskräfte und das gleiche betriebliche Know-how können den Ausbau der Titanproduktion für die Luft- und Raumfahrt sowie andere fortschrittliche Fertigungsmärkte unterstützen. Durch die Integration fortschrittlicher Titanverarbeitung und der Fertigung fertiger Komponenten in Virginia wird erwartet, dass der Arbeitsauftrag 2 den kommerziellen Ausbau von IperionX beschleunigt und die amerikanischen industriellen Kapazitäten für strategisch wichtige Titankomponenten stärkt.

Kontinuierliche Fertigung über die gesamte Plattform hinweg

IperionX treibt an beiden Enden seiner Titan-Fertigungsplattform den Übergang von der Chargen- zur kontinuierlichen Verarbeitung voran.

GenX, die HAMR-Entwicklungsplattform der nächsten Generation von IperionX, zielt auf die kontinuierliche Produktion von sauerstoffarmem Titanpulver ab. Der Auftrag 2 unterstützt separat die Entwicklung der kontinuierlichen HSPT-Verarbeitung und der Dehydrierkapazitäten im industriellen Maßstab zur Umwandlung von HAMR-Pulver in Near-Net-Shape-Bauteile aus Titan.

Die Verknüpfung der kontinuierlichen Pulverproduktion mit der kontinuierlichen nachgelagerten Fertigung von Titanbauteilen soll den Durchsatz steigern, die Produktionskonsistenz verbessern und die Stückkosten mit steigendem Produktionsvolumen schrittweise senken.

Mögliche Ausweitung auf die Luft- und Raumfahrt sowie auf den Sektor der hochschmelzenden Metalle

Der SBIR-Phase-III-Auftrag 2 umfasst vier Optionsposten im Gesamtwert von 6,9 Millionen US$, vorbehaltlich der Ausübung durch die US-Regierung, zusätzlicher Finanzierung, technischer Entwicklung und Kundenqualifizierung. Bei Ausübung und Finanzierung würden die Optionen Folgendes unterstützen:

- eine integrierte Binder-Jet- und HSPT-Demonstration für ein Titanbauteil in Luft- und Raumfahrtqualität mit einem weltweit führenden Zulieferer der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie;

- das Recycling von C103-Legierungsschrott für ein großes Unternehmen für fortschrittliche Werkstoffe zu hochreinem Pulver, das für die additive Fertigung oder das Umschmelzen geeignet ist; sowie

- die Niob-Reduktion, die Pulver-Sphäroidisierung und die Produktion von kugelförmigen Niob- und C103-Pulvern im industriellen Maßstab gemeinsam mit Global Advanced Metals.

C103 ist eine hochschmelzende Niob-Hafnium-Titan-Legierung, die für den Dauerbetrieb in Hochtemperaturumgebungen, einschließlich Antriebssystemen für die Raumfahrt und Verteidigung, ausgelegt ist. Ihr Einsatz in der additiven Fertigung und der Pulvermetallurgie hängt von einem zuverlässigen Zugang zu streng spezifiziertem, sauerstoffarmem Pulver als Ausgangsmaterial ab. Die Finanzierungsmöglichkeiten könnten die patentierten Technologien von IperionX in die Lage versetzen, eine integrierte inländische Produktionskapazität aufzubauen, die das Recycling von C103-Schrott, die Niob-Reduktion, den Sauerstoffentzug und die Pulver-Sphäroidisierung umfasst.

Umfassende Unterstützung der US-Regierung für eine sichere heimische Titanlieferkette

Der SBIR-Phase-III-Arbeitsauftrag 2 erweitert das bereits angekündigte Portfolio an Programmen der US-Regierung zur Unterstützung der Entwicklung einer integrierten amerikanischen Titanlieferkette durch IperionX um die Fertigung von Titanbauteilen im industriellen Maßstab.

Zusammengenommen umfassen diese einzelnen Initiativen strategische Rohstoffe, die Produktion von Titanmetall und -pulver, die Entwicklung von Arbeitskräften und der industriellen Basis sowie die Fertigung von Fertigkomponenten. Zu den zuvor angekündigten Fördermaßnahmen gehören:

- 59,8 Millionen US$ an vollständig gesicherten, erstattungsfähigen Mitteln im Rahmen des Defense Production Act- (Titel III) und der Industrial Base Analysis and Sustainment-(IBAS)-Programme zur Unterstützung des Ausbaus der inländischen Titanproduktionskapazitäten;

- etwa 290 Tonnen hochwertiger Titanlegierungsschrott, der kostenlos bereitgestellt wurde und IperionX mit strategischem heimischem Rohstoff für die Produktion von recyceltem Titan versorgt; sowie

- den ersten Arbeitsauftrag der US-Armee im Wert von 1,3 Millionen US$ im Rahmen des SBIR-Phase-III-Vertrags, mit dem die Entwicklung kostengünstiger, in den USA hergestellter Titanbauteile für Verteidigungsanwendungen begonnen wurde.

Der Arbeitsauftrag Nr. 2 erweitert dieses Engagement weiter in Richtung nachgelagerter Bereiche durch die Finanzierung von Anlagen und Fertigungssystemen, die Titanpulver in serienreife Fertigkomponenten umwandeln. Der Fortschritt von der strategischen Rohstoff- und Primärmetallproduktion bis hin zu qualifizierten Verteidigungskomponenten stärkt die Rolle von IperionX beim Wiederaufbau einer sicheren, vertikal integrierten und wettbewerbsfähigen Titanlieferkette in den USA.

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weiterführende Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an:

info@iperionx.com

+1 980 237 8900

Link zur vollständigen Originalmeldung: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03128924-6A1341190&v=undefined

Über IperionX

IperionX ist ein führender amerikanischer Spezialist für Titanmetalle und kritische Rohstoffe, der mit Hilfe patentierter Metalltechnologien leistungsstarke Titanlegierungen aus Titanmineralien oder Titanschrott unter Einsparung von Energie, Kosten und Emissionen herstellt.

Unser auf kritische Mineralien fokussiertes Titanprojekt (Titan Critical Minerals Project) beherbergt die größte JORC-konforme Mineralressource aus Titan, Seltenen Erden und Zirkonmineralsand in den gesamten Vereinigten Staaten.

Die von IperionX produzierten Titanmetalle und kritischen Mineralien sind für die modernen US-Branchen wie Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, die Wasserstoffwirtschaft, Automobilbau und additive Fertigung unerlässlich.

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