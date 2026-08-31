IRW-News: SOUTHERN SILVER EXPLORATION CORP: Southern Silver meldet 2,8 m mit 665 g/t AgÄq und 4,0 m mit 367 g/t AgÄq aus untertägigen Schlitzproben in der Mine Puro Corazon

IRW-PRESS: SOUTHERN SILVER EXPLORATION CORP: Southern Silver meldet 2,8 m mit 665 g/t AgÄq und 4,0 m mit 367 g/t AgÄq aus untertägigen Schlitzproben in der Mine Puro Corazon

31. August 2026 / IRW-Press / Southern Silver Exploration Corp. (TSX.V: SSV) (das Unternehmen oder Southern Silver) gibt weitere Analyseergebnisse aus untertägigen Schlitzprobenahmen in der Mine Puro Corazon im Konzessionsgebiet Cerro Las Minitas bekannt, die mehrere Abschnitte mit stark anomaler polymetallischer Mineralisierung ergaben.

Zu den besten Analyseergebnissen zählen:

- 2,3 Meter mit durchschnittlich 313 g/t Ag, 0,1 % Cu, 5,4 % Pb und 4,7 % Zn (554 g/t AgÄq)

- 2,8 Meter mit durchschnittlich 289 g/t Ag, 0,2 % Cu, 9,6 % Pb und 6,6 % Zn (665 g/t AgÄq)

- 1,2 Meter mit durchschnittlich 1.057 g/t Ag, 21,0 % Pb und 21,6 % Zn (2.042 g/t AgÄq)

- 4,0 Meter mit durchschnittlich 198 g/t Ag, 6,0 % Pb und 1,9 % Zn (367 g/t AgÄq)

(1) Siehe Berechnungsgrundlagen für AgÄq in den Anmerkungen zu Tabelle 1. Die Abschnitte sind, sofern nicht anders angegeben, als geschätzte wahre Mächtigkeiten ausgewiesen.

Die Schlitzproben, über die in dieser Mitteilung berichtet wird, wurden auf den Zwischensohlen 5 bis 14 der Mine Puro Corazon entnommen. Die Probenahmen konzentrierte sich auf Bereiche mit Skarnalteration und Mineralisierung in der Nähe der Central Intrusion sowie auf mineralisierte Zonen außerhalb des Hauptkontakts. In vielen Fällen wurden Proben in der Nähe von breiteren, bereits leergeförderten Strossen entnommen, die heute nicht mehr zugänglich sind, aber früher die Hauptziele der handwerklichen Bergleute gewesen wären; daher spiegeln die aktuellen Proben möglicherweise nicht die wahre Mächtigkeit oder den Gehalt des in der Vergangenheit abgebauten Materials wider.

Die Schlitzprobenahmen waren Teil eines umfassenderen Programms mit Untertagekartierungen, Probenahmen und geotechnischen Analysen, das darauf abzielte, die Art und Verteilung der Mineralisierung im Zielgebiet Puro Corazon besser zu verstehen und eine Kontinuität zwischen der oberflächennahen Mineralisierung in den untertägigen Abbaustätten und der Mineralisierung herzustellen, die bei den jüngsten Bohrungen im Zielgebiet Puro Corazon identifiziert wurde.

Insgesamt wurden 230 Schlitze bestehend aus 1.380 Einzelproben entnommen. Die Probenabstände reichen von 0,15 m bis 2,0 m, wobei die meisten im Bereich von 0,5 m bis 1,0 m liegen; die Proben werden für den Transport zum Labor individuell entnommen. Die Schlitze lagen jeweils 3,0 Metern voneinander entfernt und waren senkrecht zum Verlauf der mineralisierten Zone ausgerichtet. Zur Auswahl der Probenlängen und zur Sicherstellung, dass mineralisierter Skarn getrennt vom Liegenden und Hangenden beprobt wird, wurden geologische Kriterien herangezogen. Weitere Überlegungen betrafen die mineralisierte Textur (massives Sulfid gegenüber gebändertes gegenüber disseminiertes) sowie die möglichst getrennte Beprobung von Mineralisierungen in verschiedenen Gesteinsarten (Kalkstein-Marmor, Aplit und Monzonit).

Die Mine Puro Corazon wird seit den 1980er-Jahren in kleinem Maßstab (ca. 50-80 Tonnen pro Tag) zeitweise (diskontinuierlich) betrieben und verfügt derzeit über eine teilweise fertiggestellte spiralförmige Zufahrtsrampe (Rampa Guadalupe) sowie 14 Abbausohlen, die sich in eine Tiefe von 220 Metern unter der Oberfläche erstrecken. Der Zugang zur Mine erfolgt über einen Schacht und über die Rampa Guadalupe.

Zu den weiteren von Southern durchgeführten Arbeiten gehören eine untertägige Lidar-Vermessung der Abbaustätten (die Anfang dieses Jahres abgeschlossen wurde), geotechnische Untersuchungen der Abbaustätten sowie eine weitere hydrologische Charakterisierung des Gebiets rund um das Zielgebiet Puro Corazon (derzeit im Gange).

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Abbildung 1: Draufsicht auf ausgewählte Ergebnisse der Schlitzprobenahmen in den Abbaustätten Rampa Guadalupe/Puro Corazon.

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Abbildung 2: Draufsicht auf ausgewählte Ergebnisse der Schlitzprobenahmen in den Abbaustätten Rampa Guadalupe/Puro Corazon.

Tabelle 1: Ausgewählte Analyseergebnisse aus den untertägigen Schlitzprobenahmen in der Mine Puro Corazon

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1) Analysiert durch FA/AA auf Gold und ICP-AES durch ALS Laboratories, North Vancouver, BC. Silber (>100 ppm), Kupfer, Blei und Zink (>1 %) über den Grenzwerten mittels ICP-Verfahrens für Erzgehalte analysiert.

2) Silbergehalte weit über den Grenzwerten (>1.500 g/t Ag) und Goldgehalte über den Grenzwerten (>10 g/t Au) wurden mit FA-Grav erneut analysiert. Hohe Pb- (>20 %) und Zn- (>30 %) Gehalte über den Grenzwerten wurden durch Titration analysiert. AgÄq und ZnÄq wurden unter Verwendung der Preise von 2.800 $/Unze Au, 32 $/Unze Ag, 4,50 $/Pfund Cu, 0,95 $/Pfund Pb und 1,25 $/Pfund Zn berechnet.

3) Bei den AgÄq- und ZnÄq-Berechnungen wurden relative metallurgische Gewinnungsraten von 48,6 % Au, 93 % Ag, 70 % Cu, 87 % Pb und 93 % Zn zugrunde gelegt.

4) Die zusammengestellten Proben wurden unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 80 g/t AgÄq in Sulfid und 0,5 g/t AuÄq in der Oxid-Goldzone berechnet. Die zusammengestellten Proben weisen eine interne Verwässerung von <20 % auf, sofern nicht anders angegeben; anomale Abschnitte wurden unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 10 g/t AgÄq berechnet.

Nächste Schritte

Nachdem nun die endgültigen Analyseergebnisse vorliegen, integriert das Unternehmen die Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen Bohr- und Untertageprobenahmeprogramme bei Puro Corazon in das wesentlich größere Projekt Cerro Las Minitas, was voraussichtlich sowohl die Wirtschaftlichkeit des Projekts als auch den Abbauplan erheblich verbessern wird. In den kommenden Monaten beabsichtigt das Unternehmen:

- ein Phase-I-Definitionsbohrprogramm mit einer Länge von bis zu 14.000 Metern fortzusetzen, das darauf abzielt, die Ressourcen im Zielgebiet Puro Corazon in eine bessere Kategorie hochzustufen,

- die Mineralressourcenschätzung für das Projekt Cerro Las Minitas zu aktualisieren,

- die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) des Projekts gemäß den Bestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 zu aktualisieren und

- die Erhebung von grundlegenden Daten weiter voranzutreiben und die Überprüfung der Genehmigungsbereitschaft fortzusetzen.

Die Phase-I-Definitionsbohrungen begannen im Juni 2026. Bis dato wurden sechs Kernbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.194 Metern niedergebracht. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Nach der aktuellen Modellierung umfasst das Projekt Cerro Las Minitas einen groß angelegten Untertagebau mit soliden wirtschaftlichen Kennzahlen und hohen Bruttoeinnahmen in einer günstig gelegenen, bergbaufreundlichen und relativ sicheren Jurisdiktion im Südosten von Durango, Mexiko. Weitere Informationen zu den Details der aktuellen wirtschaftlichen Bewertung des Projekts Cerro Las Minitas finden Sie in der Pressemitteilung von Southern Silver vom 10. Juni 2024.

Über Southern Silver Exploration Corp.

Southern Silver Exploration Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung von Rohstofflagerstätten von Weltformat entweder durch eine direkte Beteiligung oder durch Joint-Venture-Partnerschaften bei Mineralkonzessionsgebieten in bedeutenden Rechtsgebieten konzentriert. Unser besonderes Augenmerk gilt dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Blei-Zink-Projekt Cerro Las Minitas im Herzen des mexikanischen Silbergürtels Faja de Plata, der zahlreiche erstklassige Rohstofflagerstätten - wie z.B. Penasquito, Los Gatos, San Martin, Naica und Pitarrilla - beherbergt. Wir haben ein Team aus erfahrenen Experten mit besten technischen, betrieblichen und geschäftlichen Fachkenntnissen zusammengestellt, die uns bei der Exploration unterstützen, um das Projekt Cerro Las Minitas zu einem erstklassigen hochgradigen Silber-Blei-Zink-Bergbaubetrieb auszubauen. Das neu erworbene Gold-Silber-Konzessionsgebiet Nazas befindet sich in demselben Bundesstaat wie das Konzessionsgebiet Cerro Las Minitas. Unser Konzessionsportfolio umfasst auch das Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt Oro und das Gold-Silber-Gang-Projekt Hermanas, für die derzeit Genehmigungsanträge zur Durchführung eines Bohrprogramms gestellt werden. Beide Projekte befinden sich im Süden von New Mexico, USA.

Robert Macdonald, MSc. P.Geo, ist eine qualifizierte Person im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die Erhebung der Daten für das Projekt CLM, über die hierin berichtet wird, direkt überwacht. Er ist für die Erstellung der technischen Informationen in dieser Mitteilung verantwortlich und hat diese genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

Lawrence Page

Lawrence Page, K.C.

President & Direktor, Southern Silver Exploration Corp.

1100-1199 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 3T5

Für nähere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite von Southern Silver unter southernsilverexploration.com oder kontaktieren Sie uns unter der Rufnummer 604.641.2759 bzw. per E-Mail an corpdev@mnxltd.com.

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