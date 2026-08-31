Katastrophe im Himalaya - Wettlauf gegen die Zeit in verschütteten Tunneln

Kathmandu/Peking, 31. Aug (Reuters) - ⁠Nach der Flutkatastrophe im Himalaya suchen Rettungskräfte in Nepal unter Hochdruck nach Hunderten in Tunneln eingeschlossenen Arbeitern. Es geht um 933 Menschen, die in den blockierten Stollen von elf Wasserkraftanlagen in den schwer getroffenen Distrikten Rasuwa und Nuwakot vermutet werden, wie die Behörden am Montag mitteilten. Die nepalesischen Teams werden dabei von Experten aus China und Indien ‌unterstützt.

Auslöser der Katastrophe war ein beispielloser Abgang von Eis, Fels und Schlamm am vergangenen Mittwoch an der Grenze zwischen Nepal und Tibet, der auf den Abbruch eines Gletschers zurückgeführt wird. Bei der Flut kamen nach ⁠Behördenangaben in Nepal ⁠903 Menschen ums Leben, auf der chinesischen Seite im Kreis Gyirong gab es 16 Tote. Zudem werden weiterhin fast 5000 Menschen vermisst, darunter 4247 in Nepal und 546 in China. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte am Montag mit, das Ministerium habe Kenntnis von "einigen" vermissten deutschen Staatsbürgern. Konkreter wollte ein Ministeriumssprecher nicht werden.

Das Rote Kreuz schätzt die Zahl der Betroffenen insgesamt auf mehr als 90.000. Wegen des feucht-warmen Wetters in den Ebenen ‌des Himalaya-Staates mussten Hunderte Leichen, die zu verwesen begannen, in flachen ‌Gräbern beigesetzt werden. Viele von ihnen konnten nicht identifiziert werden.

"RIESIGE SCHUTTMASSEN"

Die nepalesische Armee setzt bei den Rettungsarbeiten kontrollierte Sprengungen, Bagger und Scheinwerfer ein, um Schlamm und Wasser aus den Tunneln zu entfernen. Bislang wurden drei Leichen aus zwei Tunneln geborgen. "Riesige ⁠Schuttmassen haben sich abgelagert, was uns bei der Freilegung der Tunnel vor enorme Probleme stellt", sagte der Sprecher der ‌nepalesischen Armee, Raja Ram Basnet, der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir konzentrieren ⁠uns vor allem darauf, die Tunnel freizubekommen."

Unter den Vermissten befinden sich zahlreiche Ausländer. In Tibet gelten 261 ausländische Staatsbürger aus 23 Ländern als vermisst. Auf der nepalesischen Seite gilt zudem der Kontakt zu fast 100 chinesischen Bürgern als abgebrochen. "Derzeit unternimmt China alle Anstrengungen, um vermisste Personen im In- und ‌Ausland zu suchen und zu retten", erklärte der Sprecher ⁠des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun. Zudem stehe Peking ⁠in engem Kontakt mit den ausländischen Botschaften, um gemeinsam den Verbleib der vermissten Ausländer aufzuklären.

Die Rettungsarbeiten mussten wegen schlechten Wetters und der Gefahr neuer Fluten wiederholt unterbrochen werden. Chinesischen Staatsmedien zufolge drohen weitere Gletscher rund um den entstandenen Krater auf der nepalesischen Seite abzubrechen. Zudem zeigten Drohnenaufnahmen zahlreiche Erdrutsche, die Flüsse anstauen und neue Seen bilden könnten. Die Flut sei "durch die Instabilität des Gletschers unter den langfristigen Auswirkungen der globalen Erwärmung verursacht" worden, berichtete der staatliche chinesische Sender CCTV.

Zwei nepalesische Behördenvertreter warfen China vor, kaum Informationen über Gletscherrisiken weiterzugeben. Das chinesische Außenministerium wies dies jedoch zurück und erklärte, Peking habe Nepal kontinuierlich meteorologische und hydrologische ⁠Daten zur Verfügung gestellt.

(Bericht von Gopal Sharma, Saurabh Sharma, Sahana Bajracharya, Navesh Chitrakar, Ethan Wang, Qiaoyi Li, Liz Lee, Shilpa Jamkhandikar und Hritam MukherjeeBearbeitet von YP Rajesh und Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)