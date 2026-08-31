KI wird die Welt komplett verändern - Zertifikate vom 31.08.2026

Milliarden fließen in #KI – und der #Boom könnte noch weiter gehen. Doch wo entstehen die großen Chancen, wo lauern die Risiken und wie lässt sich der #Megatrend an der #Börse überhaupt sinnvoll spielen? Welche anderen Trends sind gerade spannend? Darüber diskutiert Raimund Brichta mit Matthias Hüppe von der #HSBC und Michael Proffe von Proffe Invest.
► Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6050BEvFxm
► Weitere Infos: https://grp.hsbc/6051BEvFxW
► Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6052BEvFxo
► Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6053BEvFxU
Das könnte dich auch interessieren
Märkte heuteSiemens Energy vor Milliarden-Deal, Nvidia vor Zahlen, Bitcoin im Fokus25. Aug. · onvista
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan RißeTrotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegengestern, 06:30 Uhr · Acatis
Bundesligasaison startet am WochenendeWieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista