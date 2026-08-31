Länderdaten signalisieren steigende Inflation - Niedrigwasser als Treiber in NRW

Berlin, 31. ⁠Aug (Reuters) - Die Inflation in Deutschland ist im August wegen höherer Ölpreise voraussichtlich erneut gestiegen. Darauf deuten am Montag veröffentlichte Daten aus den Bundesländern hin. In Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen legte die Teuerungsrate zu - auf Werte bis zu ‌2,9 Prozent. In NRW wurde damit der stärkste Preisauftrieb seit Anfang 2024 ermittelt, was auch mit dem Niedrigwasser des Rheins zusammenhängen dürfte.

Das Statistische Bundesamt ⁠will am ⁠Nachmittag (14.00 Uhr) eine Schätzung zur bundesweiten Entwicklung der Verbraucherpreise abgeben. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen rechnen bislang mit einem Anstieg der Inflationsrate auf 2,95 Prozent, nach 2,8 Prozent im Juli und 2,3 Prozent im Juni.

Der Ende Februar begonnene Krieg der USA und Israels gegen den Iran ‌ist in den vergangenen Wochen - nach ersten Entspannungssignalen - ‌wieder aufgeflammt. Das hat die Energiepreise in die Höhe getrieben. In NRW kostete Heizöl im August 33,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, während sich Diesel ⁠um 35,6 Prozent und Benzin um 24 Prozent verteuerten. Allein von Juli auf ‌August verteuerten sich Kraftstoffe in NRW ⁠um 2,6 Prozent - "auch vor dem Hintergrund des im August herrschenden Niedrigwassers im Rhein", wie das Statistische Landesamt betonte. Raffinerien werden häufig per Binnenschiff beliefert, wie das Bundeskartellamt erklärte. Durch das Rekord-Niedrigwasser des ‌Rheins wurde die Schifffahrt auf Europas ⁠wichtigster Binnenwasserstraße erheblich beeinträchtigt.

Auch in anderen ⁠großen Euro-Ländern wie Frankreich und Spanien liegt die Inflation deutlich über dem Ziel der Europäischen Zentralbank, die einen Wert von zwei Prozent anstrebt. Sie könnte deshalb im September ihren Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr anheben - von 2,25 auf 2,50 Prozent. "Zwar bleiben die Entscheidungen von der Datenlage abhängig, doch dürfte eine weitere Zinsanhebung notwendig sein, sofern sich die Inflationsaussichten nicht erheblich verbessern sollten", hieß es in den Protokollen zur ⁠Juli-Sitzung der EZB. Die Zentralbank hatte die Zinsen im Juni erstmals seit fast drei Jahren angehoben und im Juli pausiert.

(Bericht von René Wagner, redigiert von ‌Thomas Seythal)