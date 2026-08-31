Männer bei jungen Leuten in Deutschland in der Überzahl, Frauen im Alter

Berlin, 31. ⁠Aug (Reuters) - In Deutschland sind bei jungen Menschen die Männer in der Überzahl, in der Gruppe der Älteren dominieren dagegen die Frauen. Dies geht aus am Montag veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. Demzufolge war der Männerüberschuss ‌zum Jahresende 2025 in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen am deutlichsten. Hier kamen deutschlandweit 912 Frauen auf 1000 Männer. Bei den ⁠Menschen ab ⁠65 Jahren war es umgekehrt: Dort lag die Zahl der Frauen mit 1260 je 1000 Männer am höchsten. Insgesamt leben in Deutschland etwas mehr Frauen als Männer: Bundesweit kommen 1027 Frauen auf 1000 Männer.

Die Statistiker erklären den Männerüberschuss in jüngeren Jahrgängen damit, dass grundsätzlich etwa fünf ‌Prozent mehr Jungen als Mädchen geboren werden. ‌Zudem sind zuletzt "etwas mehr Männer als Frauen nach Deutschland eingewandert". Die weibliche Überzahl im Alter ist demnach vor allem auf die höhere Lebenserwartung von Frauen ⁠zurückzuführen.

Regional fällt das Geschlechterverhältnis jedoch sehr unterschiedlich aus. Der Männerüberschuss bei den ‌18- bis 29-Jährigen ist in den ⁠ostdeutschen Bundesländern besonders ausgeprägt. In Sachsen-Anhalt kamen in dieser Gruppe nur 856 Frauen auf 1000 Männer, in Brandenburg 862 und in Thüringen 867. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung waren Frauen zuletzt in ‌allen Bundesländern in der Überzahl, ⁠am stärksten in Schleswig-Holstein mit 1044 ⁠Frauen je 1000 Männer.

Eine Ursache für die Entwicklung im Osten ist den Angaben nach die Abwanderung vor allem junger Frauen in die westlichen Bundesländer nach 1991. Dies wirkt sich bis heute aus: In der Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen gab es nur noch in den fünf ostdeutschen Flächenländern einen Männerüberschuss. Bei den Menschen ab 65 Jahren wiesen dann alle Bundesländer einen hohen Frauenüberschuss auf. Am höchsten ⁠war dieser erneut in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Hamburg.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)