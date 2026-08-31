Marvell enttäuscht – Nvidia-Kursziel bei über 500 Dollar

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant.

Marvell: Gute Zahlen, schlechte Reaktion

Umsatzwachstum, Data Center und KI-Infrastruktur liefern weiter kräftige Impulse. Trotzdem reagiert die Aktie von Marvell zunächst negativ. Warum der Markt deutlich mehr erwartet hatte und welche Aussagen aus dem Conference Call jetzt besonders wichtig werden.

Nvidia: 515 Dollar als neues Kursziel?

Eine neue Analystenstudie schraubt die Erwartungen an Nvidia noch einmal deutlich nach oben.

Dabei geht es nicht nur um Nachfrage, sondern zunehmend um Produktionskapazitäten, Rubin, Margen und die Frage, wie groß das Gewinnpotenzial tatsächlich werden kann.

Paypal: Übernahmefantasie vorbei

Die Spekulation um einen milliardenschweren Käufer ist vorerst beendet. Damit verschiebt sich der Blick zurück auf das operative Geschäft – und auf die Frage, ob Paypal seinen Turnaround auch ohne M&A-Fantasie überzeugend vorantreiben kann.