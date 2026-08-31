Was bewegt die Aktie?

Marvell steigerte den Umsatz um 37 Prozent und den Gewinn um 40 Prozent. Das Rechenzentrumsgeschäft bleibt stark. Es wuchs um 46 Prozent und steuerte 2,17 Milliarden Dollar zum Gesamtumsatz von 2,74 Milliarden Dollar bei. Operativ bleibt das Geschäft damit intakt. Besonders Custom Silicon stützt die Fantasie: Google-TPUs, Chips von Amazon sowie Entwicklungen für Anthropic und OpenAI laufen vor allem über Broadcom und Marvell.

Die hohen Erwartungen wurden der Aktie trotzdem zum Problem. Nach Aussagen von Nvidia-Chef Jensen Huang stiegen die Erwartungen an Marvell deutlich. Viele institutionelle Käufer bauten Positionen auf. Nach den Zahlen reichte das starke Wachstum nicht aus, um neue Käufer anzuziehen.

Die Bewertung bleibt ein weiterer Punkt. Marvell wird mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 40 bewertet. Der Fünfjahresschnitt liegt bei etwa 32. Nach dem Kursrutsch wirkt die Aktie fairer als zuvor, aber im direkten Vergleich zu Nvidia bleibt Marvell deutlich teurer. Nvidia kommt auf Basis der kommenden zwölf Monate auf ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 18.

Charttechnik

Der Kurs steckt nach einer starken Abwärtsbewegung in einer Konsolidierung. Ein weiterer Ausbruch nach unten bleibt möglich, ist aber nicht das Basisszenario. Interessant würde Marvell vor allem bei einem Rücklauf in den Bereich der letzten Tiefs.

Martins Einschätzung

Marvell ist operativ stark, aber aktuell kein zwingender Kauf. Der Bereich um 160 Dollar wäre deutlich spannender. Dort würde das Chance-Risiko-Verhältnis besser aussehen.